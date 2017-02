Recargar la tarjeta del MÍO, un desafío para los usuarios del sistema

Estación Tequendama. Aquí los usuarios solicitan más taquilleras para la venta de pasajes porque se hacen largas filas.

Oswaldo Páez - El País

Ausencia de taquilleras en algunas estaciones, máquinas que no reciben los nuevos billetes, largas filas para comprar un pasaje y puntos de venta desconocidos o lejanos para los usuarios son los periplos por los que tienen que pasar algunos usuarios del MÍO a la hora de comprar un pasaje.

Para Mauricio Vente, miembro del Comité MÍO Usuarios, la ecuación en sencilla: diariamente se venden 450.000 pasajes pero solo hay 200 puntos de venta. “Los problemas son varios. En la estación de Andrés Sanín, las taquilleras trabajan por horas, en Paso del Comercio solo hay dos vendedores de pasajes para una estación tan grande, en las estaciones Piloto y Av. del Río no venden pasajes. A eso se suma que los puntos de ventas fuera de las estaciones, en los barrios, son pocos para una ciudad como Cali”, aseveró.

En un recorrido que realizó El País por algunas estaciones del MÍO, se constató esta situación.

“Vengo desde la estación de la Calle 21, allá dizque están arreglando la máquina porque no funciona y el guarda de seguridad me dice no hay taquillera y que vaya hasta la Estación Piloto pero allá no hay taquillera tampoco, entonces no sé que hacer, me tocará caminar más”, dice el usuario Julián Aristizábal.

En un sondeo realizado por El País, a través de su página de Facebook, muchos usuarios se quejaron de la ausencia de taquilleras dentro de las estaciones terminales e intermedias. “Casi siempre dentro de Terminal de Menga no hay quién venda pasajes y si uno quiere comprar uno le toca salir de la estación y luego volver a pagar un pasaje para entrar de nuevo”, explica el usuario Andrés Osorio García.

Para Lorena Cardona, usuaria MÍO, otro de los problemas son las pocas taquilleras que recargan tarjetas, “en grandes estaciones a veces hay una taquillera funcionando en hora pico y las filas de personas son interminables esperando para ser atendidas. Además en los barrios no hay donde recargar”.

Gustavo Jaramillo, presidente (e) de Metrocali, manifestó que el Alcalde Maurice Armitage está “encima” del concesionario Unión Temporal de Recaudo y Tecnología, UTR&T, que es el encargado de recaudar los pasajes del MÍO para que mejore esta situación.

“Las grandes falencias que tiene el sistema en este momento son por la UTR&T, porque las estaciones están sucias, los baños no funcionan, porque no hay puntos de recarga. Básicamente el Alcalde les dijo que tenían que aumentar los puntos de recarga en la ciudad”, dijo Jaramillo.

Agregó que la idea es que en el corto plazo la UTR&T duplique los puntos de recarga.

Lo que dice la UTR&T

Arturo Villareal, representante legal de la UTR&T, manifestó que están haciendo un esfuerzo para mejorar la situación, pero la realidad es que están cumpliendo con el contrato.

“Debo tener 200 puntos conectados al sistema, dentro y fuera de la infraestructura. Tenemos hoy cerca de 100 terminales dentro del sistema y debemos tener unos 150 puntos fuera de las estaciones, más las máquinas de auto -atención”, explicó.

Manifestó que a partir de este sábado (hoy) entrarán a operar 29 puntos de recarga más con la empresa Gane y esperan llegar a 100 puntos adicionales en las próximas semanas. “En relación con la ausencia de taquilleras, podemos decir que no se encuentran en aquellas estaciones donde la afluencia de pasajeros es muy baja (5 estaciones), sin embargo, siempre hay una máquina de recarga en estos puntos”, aseveró.

Según Villareal actualmente hay 37 máquinas y antes de culminar el año esperan llegar a 87. “Esta semana ya se están actualizando para que reciban los nuevos billetes. Muchas de las nuevas máquinas las esperamos ubicar dentro de las universidades y en puntos de alta concentración de personas como centros comerciales”.

El representante legal de la UTR&T añadió que esperan hacer una prueba piloto, antes de culminar este semestre, para instalar una máquina de auto - atención (venta de pasajes) en un paradero del MÍO -fuera de las estaciones-. “Dependiendo del comportamiento de la gente la instalaremos en estos lugares”, concluyó.