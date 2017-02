Puente de la Calle 21 será demolido en abril

Este puente será reemplazado por uno nuevo a inicios de abril. El proyecto, según Secretaría de Infraestructura, va hasta el 31 de agosto.

Oswaldo Páez - El País

El puente vehicular que se ubica en toda la Avenida 2 Norte con Calle 21, justo antes de llegar a la Policía Metropolitana de Cali, será derribado a inicios del próximo mes de abril debido a fallas en su estructura y se construirá uno nuevo.

Según Gustavo Jaramillo, secretario de Infraestructura, las obras se extenderán hasta el 31 de agosto.

“Dentro de la megaobra del Parque Lineal Río Cali se deben construir unos andenes nuevos adosados al puente vehicular de la Calle 21. Cuando se hizo el debido análisis estructural, se evidenció que el puente tiene una curva. Por ende, nos dimos cuenta que ya había cumplido su vida útil”, afirmó Jaramillo.

Es decir, que el puente presenta una especie de hundimiento en la capa asfáltica (lo que se conoce como deflexión).

La estructura, que es atravesada por el Río Cali, podría colapsar si se sobrecarga. “él no presenta riesgos si no se sobrecarga. Para eso se sincronizaron las fases del semáforo para que el puente no tenga tráfico permanente”, dijo el funcionario.

Al hacer un diagnóstico del costo de reparación del puente se evidenció que toda la estructura: concreto, vigas y cimentación ya deben ser reparadas y la suma total puede ser inclusive más costosa que hacerlo desde cero.

Jaramillo aseguró que “en la reconstrucción se puede ir incrementando el valor porque no sabes con qué te vas a encontrar. Por eso es mejor volverlo a hacer”.

Por esta estructura circulan las personas que vienen desde la Avenida de las Américas, para luego poder tomar, si se quiere, la Carrera 1.

El nuevo puente tendrá tres carriles vehiculares y dos andenes peatonales a cada lado de 2,50 metros cada uno. Para su construcción se usarán vigas métalicas con losa de concreto.

Inicialmente se había pensado hacer este plan en fases para no afectar el tráfico. Es decir, empezar a trabajar en la mitad de la estructura y dejar habilitada el resto para el paso de vehículos. Sin embargo, se llegó a la conclusión que esto podría causar más sobrecarga y hacer que el puente se caiga.

“El puente no está fracturado. Sin embargo, es importante hacer una señalización”, dijo uno de los ingenieros de la obra.

“También construiremos dos puentes peatonales que irán a lo largo del Río Cali”, afirmó el Secretario de Infraestructura.

El puente futuro, que se ubicará en el mismo lugar de la Calle 21 con Avenida 2 Norte, arquitectónicamente será muy similar al que ya existe, contando con la misma altura.

El Plan de Manejo de Tráfico PMT se socializará más adelante, tras un estudio que se hará con la Secretaría de Movilidad para que los conductores puedan tomar vías alternas en el momento que el puente esté cerrado.