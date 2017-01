Prepárese: así funcionará desde este lunes el pico y placa en Cali

Se estima que Ciudad Jardín tiene una población de ocho mil personas. Sin embargo, también se calcula que allí estudian y laboran al menos 50.000 más.

Este lunes arranca el nuevo horario matinal del pico y placa de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. (anteriormente de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.) y la recomendación del secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, es que las personas utilicen el MÍO para llegar a su destino. “Eso sí, madrugando un poco más por los contratiempos”.

Para los padres de familia que llevan a sus hijos al colegio, la sugerencia de Orobio es que contraten el servicio de transporte escolar o que coordinen con otros papás para rotarse el traslado de los estudiantes.

El sur de Cali, y en especial la Comuna 22, donde se concentra la mayor oferta académica de la ciudad (50 colegios y 6 universidades), será el termómetro del cambio matutino del pico y placa. Mañana, por ejemplo, entrarán los estudiantes de los colegios y para el lunes 23 de enero se espera el inicio de clases en las universidades. Allí se palparán los resultados de la medida.

Uno de los principales ‘peros’ al nuevo horario de pico y placa proviene de los padres de familia y de los colegios que sostienen que la medida perjudicará directamente a las familias que llevan en sus vehículos a los niños hasta los establecimientos educativos.

Cálculos de Llanson Guañarita, de la Asociación de Transportadores de Servicio Especial, Asontraes, estiman que entre 2000 y 3000 estudiantes son llevados diariamente por sus padres hasta los colegios del Sur.

“La verdad, desde la Asociación no nos han notificado un incremento en el número de padres solicitando el servicio. Parece que la gente está como calmada o le falta información. Inclusive, a los padres que les hemos preguntado nos dicen que esta situación no les molesta porque tienen más de un vehículo. Esperemos a que rija el nuevo pico y placa para que la gente se toque”.

Para Guañarita, que lleva diez años lidiando el trancón de la Comuna 22 en horas pico, mañana tal vez se vean algunos ‘despistados’ con el cambio de horario, pero el tráfico será fluido.

“Durante estos días que no están operando las universidades y la gente está de vacaciones el tráfico en el Sur ha sido bueno. Nosotros estamos llegando 20 minutos más temprano, pero la situación se complicará el lunes 23 de enero, esa será la prueba de fuego”.

Con la implementación del nuevo horario de pico y placa, la Secretaría de Movilidad tiene listo un operativo en la Comuna 22, tanto para mañana como para el 23 de enero.

Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad, explica que el impacto fuerte será en el Sur, ya que el norte es una zona industrial con otra dinámica.

“Se harán algunas modificaciones en la glorieta de Ciudad Jardín, vamos a buscar que los vehículos que lleguen por la Calle 16 y la Avenida San Joaquín giren sin parar por la glorieta, no la vamos a cerrar, daremos continuidad al carril izquierdo para que los flujos sean continuos. Los guardas regularán a quienes vayan a girar”, explicó.

Algunos líderes de Ciudad Jardín vieron con buenos ojos el nuevo horario de pico y placa ya que podría reducir la congestión vehicular en este sector de Cali.





También estarán dispuestos 40 agentes de tránsito, algunos controlarán el servicio de transporte escolar e informal. Asimismo, impartirán comparendos educativos, solo por el transcurso de esta semana, a quienes no cumplan con el nuevo horario de pico y placa. “Se impondrá la amonestación H3, en la cual se tiene la opción de hacer un curso de tránsito y no pagar nada. Pero si no asiste, debe cancelar cinco salarios mínimos legales vigentes ($241.000). Eso lo vamos a hacer ahora esta primera semana, del 16 al 20 de enero, no será una amonestación charlada sino real. De allí en adelante se aplicará la sanción económica”.

¿Y el servicio del MÍO? La comunidad educativa universitaria tiene otra preocupación con el cambio de pico y placa y es la calidad del servicio del MÍO, ya que considera que no hay suficiente flota para atender la demanda de estudiantes que no acudirá en sus automóviles a estudiar por el pico y placa.

“El cambio del pico y placa va a generar un caos en el sistema porque no hay la cantidad de buses ni las rutas”, manifestó Jorge Vélez, de la Liga de Estudiantes Usuarios del MÍO.

Añadió que el estudiante universitario que se desplazaba en su carro hasta la universidad, que por lo regular lleva a varios amigos, ahora tendrá dos opciones en pico y placa: madrugar para llegar antes de las 6:00 a.m. o utilizar el MÍO.

Habrá refuerzo

Ante la inquietud de los estudiantes universitarios por la calidad del servicio del MÍO, Metrocali informó que apoyará la operación con rutas y flota.

Mañana entrará a operar la ruta P17 Unidad Deportiva – Icesi, que comunica el corredor de la Calle 5 desde la estación Unidad Deportiva hasta las universidades Autónoma, Javeriana e Icesi. Operará de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

El 23 de enero se fortalecerá el servicio de las rutas A11 Universidades – Icesi, A14A Universidades – Universidad San Buenaventura y A17A UAO y U. San Martín.

Las cuentas de los papás

Jaime Alberto García lleva a sus dos hijos al colegio todo los días. Vive en el barrio El Caney y cuenta que lo hace por razones familiares y de economía. “Me van a criticar porque dirán que llevarlos en el carro al colegio no es tiempo de calidad, pero no es así. Es involucrarse en la rutina de la mañana con ellos, alistarlos, hablar de las cosas que les pasan. Enojarnos o reirnos entre nosotros. Después, mi señora me lleva al trabajo y recoge a los muchachos en la tarde”, narra.

El segundo aspecto es el económico. Llevarlos en el carro particular al colegio le representa menos de $100.000 de gasolina al mes. “Pero si fueran en la ruta serían $360.000 por los dos. Eso multiplicado por 10 meses son $3,6 millones. Con eso se pagan el curso de mono-aleta del menor y las clases de francés de la mayor”.

La solución de Jaime para afrontar la ampliación del nuevo pico y placa es clara: Uber o taxi.

“No vamos a cambiar nuestra rutina. Un Uber o un taxi desde El Caney hasta el colegio es la solución. Esa carrera en promedio es de $25.000 ida y vuelta y eso es una vez a la semana, son $100.000 al mes, que en 10 meses son un millón de pesos”, explica.

Otra de las soluciones que contempló Jaime es pagar medio servicio de transporte escolar, el de las mañanas. “Pero me acordé que hace dos años Hadad -anterior secretario de Tránsito- quiso correr el pico y placa en las mañanas, pero un padre de familia lo entuteló y finalmente echó para atrás eso. Mejor yo espero a ver qué pasa”.