El plan del MÍO para mejorar la movilidad del Sur con el ingreso de los universitarios

La estación Universidades permite la conexión de las rutas troncales con colegios y la zona universitaria del sur de la ciudad. Foto: Elpais.com.co | Archivo

Desde el próximo lunes, el sistema de transporte MÍO aumentará en 30% la flota de buses que atenderá el sur de Cali como medida para mejorar la movilidad de los estudiantes universitarios que inician semestre.

Así lo indicó Gustavo Jaramillo, presidente (e) de Metrocali, quien señaló que además del aumento en la flota de buses, se reactivarán las rutas que habían salido de circulación por el periodo de vacaciones.

"A partir del lunes el plan de operaciones del MÍO va tener unas modificaciones para atender la demanda de las cinco universidades que inician actividades ese día. Las rutas que se han predispuesto para esta zona: la A11, A14A, la A17A, y se reactiva la P17 que estaba suspendida por vacaciones", explicó.

De acuerdo con el también secretario de Infraestructura, el aumento de flota significará que se pasará de 85 a 120 buses padrones (80 pasajeros) que atenderán esta zona de la ciudad.

"Al haber 3% más de buses evidentemente habrá mucha mayor frecuencia para que los estudiantes se puedan movilizar de una mejor forma", aseveró.

Además, informó que el "plan de choque" también incluirá el aumento de puntos de recarga en la estación Universidades en las horas pico, que pasará de dos a cuatro. "Los cinco puntos en las universidades (del Sur) se reactivan para que los estudiantes recarguen su tarjetas", agregó.

Metrocali señaló que se garantizará que la flota de estas rutas asociadas a la zona de alimentación esté en operación entre las 5:00 a.m. y las 5:30 a.m. De esta forma, antes de las 6:00 a.m. y hasta el final de la hora pico de la mañana se contará con la cantidad de buses necesaria para prestar el servicio.

Estas medidas estarán apoyadas por la Secretaría de Movilidad de la ciudad que brindará prioridad a los buses del sistema de transporte masivo. "Se brindará prelación el paso del MÍO en las intersecciones del sur, permitiéndole utilizar los retornos que son cerrados por la secretaría para evitar congestión", precisó Metrocali.

Por último, se informó que se desplazará la parada del MÍO ubicada en la Calle 16 con Carrera 105, unos 70 metros más hacia el sur, para generar mejor movilidad en la glorieta de esa misma intersección.