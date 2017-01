Pico y placa para los taxis en Cali también cambió: va de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

El pico y placa para taxis en Cali ahora será desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Archivo Elpaís.com.co

El pico y placa para los taxistas en Cali también tuvo modificaciones en el horario y ahora la restricción será de 17 horas. Así quedó establecido en el decreto Decreto Municipal No. 411.0.20.0706 expedido por la Alcaldía Municipal y que fue dado a conocer este lunes 2 de enero.

Antes, el pico y placa para los 'amarillos' comenzaba a las 6:00 a.m. y se extendía hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. Es decir que el vehículo no podía circular por 22 horas, casi el día completo.

Con la nueva medida la restricción será desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. del mismo día.

Además, el pico y placa para los taxistas seguirá rotando durante los siete días de la semana (de lunes a domingo), no como sucede con los vehículos particulares que es de lunes a viernes y contempla un día de pico y placa fijo.

Lea aquí el decreto con los horarios y detalles del pico y placa para este 2017

El secretario de Tránsito de Cali, Juan Carlos Orobio, indicó que la modificación tiene como fin promover el transporte público durante la madrugada, teniendo en cuenta la implementación del plan 'Cali 24 horas' de la Alcaldía de Cali.