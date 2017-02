Pico y Placa no comenzará a las 4:00 p.m. en Cali

En la Comuna 22, (sur de Cali), una de las zonas de Cali dónde más tráfico se registra durante la hora del pico y placa.

El secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, descartó que se esté estudiando la modificación del horario de la tarde del pico y placa, que actualmente rige entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.

El funcionario hizo la aclaración luego que el subsecretario de servicios de Movilidad, José Luis Garzón, afirmara en Blu Radio que se estaría analizando adelantar la restricción una hora, es decir, que el pico y placa empezara a las 4:00 p.m. y terminara a las 7:00 p.m.

Orobio manifestó que “ese fue un comentario que hicieron, pero oficialmente eso no está sobre el tapete en este momento. Esa medida no se está considerando porque las congestiones que se forman en la tarde no se resuelven adelantando el pico y placa”.

Cabe anotar que Garzón sostuvo en la mencionada emisora que iniciar la restricción a las 4:00 p.m. “puede traer el resultado que ha tenido el pico y placa en la mañana, que muchas personas desistan de salir a las 5:00 a.m. y no generen congestión en esa hora, sino que traten de salir un poco más tarde”.