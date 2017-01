Pico y placa en Cali en la mañana queda de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

A partir de este mes, los caleños tendrán la opción de pagar para evitar el pico y placa. Cabe decir que a los vehículos de carga superior a cinco toneladas y a los de transporte público no les es aplicable este cobro por congestión.

Foto: El País

El horario de pico y placa para vehículos particulares y oficiales en Cali se adelantará una hora en la mañana a partir del próximo 16 de enero.

Es decir, que a partir de esa fecha, el horario de la restricción para circular en la ciudad irá desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y no de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., como funcionó hasta el pasado 30 de diciembre.

La decisión fue a dada a conocer por la Alcaldía Municipal este lunes 2 de enero a través del Decreto Municipal No. 411.0.20.0706.

Según el secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, la hora pico actual va desde antes de las 6:00 a.m. y la idea es que la gente salga más temprano para que la congestión en esas primeras horas de la mañana disminuya.

Al transporte público especial no lo cobija esta restricción.

Cabe recordar que durante los primeros 15 días de este 2017 la medida de pico y placa para vehículos particulares se encuentra suspendida.

Según el secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, la decisión se tomó teniendo en cuenta que el flujo vehicular en la ciudad durante los primeros días del año es bajo.

Cobro por congestión

A partir de ahora los interesados en utilizar su vehículo en el horario restringido de pico y placa, podrán empezar a pagar una tarifa mensual, trimestral, semestral o anual, para estar exentos de la medida a partir del 1 de febrero.

Para acceder al beneficio se debe acudir a la Secretaría de Tránsito con la tarjeta de propiedad del vehículo para obtener una liquidación que podrá pagarse en el banco Davivienda.

En el caso de la modalidad anual, el valor a cancelar es de $2.578.680. La exención por un mes tiene un costo de $214.890.

Quienes estén interesados en obtener el beneficio tienen hasta el 20 de enero para cancelar.