Pasaje del MÍO costará $ 1900 desde el próximo 1 de febrero

El pasaje del MÍO tendrá un incremento de $100 a partir del 1 de febrero, informó Metrocali. Con este aumento, los caleños pasarán de pagar $1800 a $1900 por un viaje en los buses del sistema de transporte masivo.

De acuerdo con el presidente (e) del ente gestor del MÍO, Gustavo Jaramillo, la decisión de reajustar la tarifa del viaje en MÍO se tomó luego de la actualización de estudios técnicos que determinaron el nuevo valor del pasaje basándose en los costos de operación del sistema y el número de pasajeros que este mueve, en relación con la inflación del año 2016 y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esta decisión, explicó el funcionario, quedará en firme al inicio de la próxima semana, cuando el alcalde Norman Maurice Armitage firme el decreto que establece la nueva tarifa.

Los reajustes En julio del 2012 se generó el primer reajuste del pasaje del MÍO, que pasó de costar $1500 a $1600.

Febrero de 2015 fue el mes en el que los usuarios del MÍO empezaron a pagar $1700 por utilizar el servicio de transporte masivo.

En febrero del año pasado, se autorizó el incremento de $1700 a $1800.

Reacciones

El inminente incremento en costo del pasaje del MÍO generó posiciones encontradas entre usuarios del sistema, que refieren que la medida no es meritoria frente al servicio, y los operadores del masivo, quienes defienden que el reajuste es una obligación contractual que debe llevarse a cabo de forma anual.

Jorge Vélez, presidente de la Liga de Estudiantes Usuarios del MÍO, advirió que “subirle $100 al pasaje del MÍO no tiene justificación y es un irrespeto con el usuario, porque no se está hablando de mejorar el servicio y los operadores no están sacando la flota de buses completa. Además, actualmente hay muchas deficiencias para recargar las tarjetas, lo que dificulta aún más las cosas para quienes utilizamos el masivo”.

Vélez añadió que “este incremento lo único que hace es darle un guiño al transporte informal en todas sus modalidades, porque esa es una oferta que se incrementa cada vez más en la ciudad y que brinda un servicio más eficiente que el MÍO”.

Por su parte, Mauricio Vente, miembro del Comité MÍO Usuarios, dijo que “el reajuste del pasaje es inmerecido porque luego de la inyección de recursos que gestionó el Municipio a finales del año pasado para mejorar el servicio, no se ven más buses ni cambios positivos en las frecuencias. Es hora de replantear si esos recursos están siendo que se tomó la ciudad.

Frank Mosquera Rodríguez, miembro de junta directiva de ETM, indicó que el reajuste en la tarifa obedece a un compromiso contractual que se debe llevar a cabo anualmente. “Esto no significa que sea el usuario quien deba pagar más, porque la Alcaldía está en capacidad de asumir el incremento. Aún está pendiente el reajuste del pasaje a $2000, como se habló con la Administración Municipal y Metrocali el año pasado”.

Cabe recordar que, en su momento, Armitage dijo que “el MÍO tiene actualmente una tarifa de $1800 y creemos que en el transcurso del año la tenemos que subir a $2000. En el mes de febrero subirán los primeros $100 y después en junio otros $100 para darle a los operadores el 80 %, es decir, para garantizarles $1600 por pasajero para que los motive a meter más buses y que el servicio mejore”.

Sin embargo, Jaramillo explicó que “por ahora, el reajuste solo será de $100 porque lo que quiere el Alcalde es que el MÍO preste un buen servicio. Una vez se logre esto y el sistema lo amerite, se le podrá cobrar más a los caleños”.