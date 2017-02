'Papayazo' para los morosos pasa a estudio del Concejo

Según la Secretaría de Infraestructura del Municipio, una de las obras que se construiría con los recursos recaudados con el papayazo de megaobras sería el puente de la Carrera 100 con Calle 25, en el sector de la vía Cali - Jamundí.

Archivo El País

Este lunes el alcalde Maurice Armitage radica en el Concejo de Cali cinco proyectos de acuerdo para que sean estudiados en la sesiones extras del cabildo que irán del 6 al 28 de febrero del presente año. Uno de ellos contempla la amnistía tributaria para los deudores de valorización (megaobras) y los impuestos de predial e industria y comercio, entre otros.

Pese a que el Departamento de Hacienda de Cali no dio detalles sobre las propuestas de amnistía, trascendió que el alivio sería sobre los intereses de deuda. En el caso de predial, el descuento sería del 60 % si se paga antes de mayo y del 40 % si se cancela en octubre del año en marcha.

En el caso del ‘papayazo’ (alivio en pago de deudas) para megaobras no se conoció cuánto sería el monto ni los plazos para los descuentos. Sin embargo, no podrán superar del 60 % en intereses moratorios, según lo estipula la ley.

Gustavo Jaramillo, secretario de Infraestructura y Valorización de Cali, manifestó que con este alivio tributario para los deudores de megaobras, se recuperarán recursos para la ejecución de infraestructura clave para mejorar la movilidad del sur como lo es la construcción del puente que conectaría la Carrera 100 con Calle 25 (vía Cali - Jamundí).

“El descuento y las fechas son potestad del Departamento de Hacienda. ¿Cuánto esperamos recaudar? No sé, espero que mucho. No puedo dar un cifra muy alta o baja, pero yo estimo que sean $50.000 millones”, dijo Jaramillo.

Actualmente la deuda por megaobras asciende a $380.000 millones de los cuales el 50 % corresponde a capital y el porcentaje restante por intereses de deuda. “Es la deuda correspondiente a 110.000 predios”, agregó Jaramillo.

Según el actual Plan de Desarrollo del Municipio de Cali, durante el mandato del alcalde Armitage se calcula recuperar cerca de $260.000 millones por concepto de deudas de impuestos y tributos. Desde ese punto de vista en el año pasado, con corte al 30 de septiembre, se lograron recaudar $60.749 millones y para este año la meta sería mínimo $65.000 millones.

En el 2016 el Departamento de Hacienda de Cali logró llevar a cabo 7000 acuerdos de pago y se emitieron cobros coactivos a los propietarios de 100.000 predios.

Cabe decir que estas amnistías se darían en el marco de las medidas tributarias temporales previstas en la Ley 1819 de 2016 o reforma tributaria nacional, aprobada el año pasado.

Para el concejal Fernando Tamayo, el ‘papayazo’ para megoabras va de la mano con la promesa del alcalde Armitage en campaña.

“En ese momento dijo que no podían amenazar las viviendas de los caleños bajo el cobro de megaobras... me parece que este ‘papayazo’ es más que conveniente ya que es plata que está en deuda y que seguramente no se recaudaría”.

En relación con el alivio para predial y otros, precisó que sería premiar a los deudores. “La gente dice, yo no pago y espero el ‘papayazo’”.

El concejal Roberto Rodríguez manifestó que se tendrá que estudiar la nueva reforma tributaria y ver cuáles son los mecanismos que brinda para dar los alivios a los deudores por megaobras. “Eso habrá que estudiarlo”.