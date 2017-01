Nuevo horario matutino del pico y placa en Cali genera reacciones encontradas

La expedición del decreto que reglamenta la medida del pico y placa para este año en Cali, que modificó el horario en el que inicia la restricción en la mañana empezando desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., generó reacciones encontradas en la ciudad. Mientras algunos cuestionaron el cambio otros lo respaldaron.

La concejal María Grace Figueroa indicó que el cambio en el horario de la mañana “resulta como una jugada para obligar a la gente que necesita movilizarse a pagar la tasa por congestión. Pero también puede ayudar a desatascar una zona como la Comuna 22, que alberga la mayor parte de la oferta educativa de la ciudad, porque la gente ya no va a madrugar para estar antes de las 6:00 de la mañana en su colegio o universidad”.

Ciro Jaramillo, doctor en ingeniería de transporte y docente de Univalle, calificó como “sorpresivo” que se modificara el horario matutino del pico y placa, teniendo en cuenta que la medida se implementó durante algunos días del 2015 y se debió desechar luego de múltiples quejas y acciones judiciales de padres de familia que reclamaron la protección de la integridad de sus hijos, quienes se estaban quedando afuera de los colegios, mientras estos abrían sus puertas.

“A pesar de eso, la medida coincide con lo que se debe hacer para dar alivio a la situación de movilidad que se vive en el Sur. Estas medidas son de impacto mediático pero a largo plazo la gente va a buscar alternativas para movilizarse, como la compra de un segundo vehículo”, dijo Jaramillo.

Para Mauricio Molina, usuario de la fan page de El País en Facebook, con este cambio “se perdió por completo la razón de ser de esta medida. Se supone que su objeto era el de reducir la contaminación y el tráfico en horas de alta demanda, pero ya se volvió esto un negocio descarado”.

De otra parte, el usuario de El País, Fernando Ct, refirió que “para pagar 215.000 por un mes de excepción, o sea por 4 días que es lo que no puedo usar el carro, mejor pago Uber y no se ve van sino como $50.000”.

Entre tanto, la usuaria Ana María Restrepo, dijo que “hay que aprender a moverse en medios alternativos. Es un solo día a la semana, montarse en un bus de vez en cuando no es una tragedia. Es cuestión de cambiar de mentalidad”. Vea aquí el decreto completo con las modificaciones



Otro de los usuarios de Facebook en calificar como positiva la medida fue José Mauricio Sarria quien señaló: "Muy bien, todo lo queremos en bandeja de plata, nos quejamos de la congestión, en mi caso salir del valle del Lili es imposible, vamos a ver cómo funciona a partir de las 6 de la mañana".

Cabe recordar que hasta el 30 de diciembre del 2016 la medida rigió en horario matutino de 7:00 a 10:00 de la mañana.

El secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, justificó el cambio en el horario en que “los estudios técnicos muestran que el mayor pico de oferta es entre las 6:15 y las 7:15. Ese es el horario en el que se mueve la mayor cantidad de vehículos en las mañanas”.

El funcionario subrayó que en las tardes la restricción aplicará normalmente: de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Actualmente, la Secretaría de Tránsito ajusta el mecanismo de liquidación de la tasa por congestión para aquellos conductores que quieran estar exentos del pico y placa y puedan circular sin restricción en el horario que les rige este año.

De acuerdo con el secretario Orobio, será a partir de este jueves cuando los interesados en el beneficio se podrán acercar con la tarjeta de propiedad de su vehículo a las oficinas del Tránsito en Salomia, para obtener la liquidación que deseen: mensual, trimestral, semestral o anual.

Paso seguido, explicó el funcionario, se debe acudir con el recibo de pago a cualquier sucursal del banco Davivienda a realizar el desembolso. “Las personas que quieran hacer el pago, deben cancelar antes del día 20 del mes para estar exentos al mes siguiente”, dijo Orobio, quien recordó que la unidad mínima de tiempo de exención es un mes.

En el caso de la modalidad anual, el valor a cancelar es de $2.578.680. La exención por un mes tiene un costo de $214.890.

Así quedó el pico y placa

Acorde al decreto expedido por la Alcaldía, el pico y placa para vehículos particulares empezará a regir desde el lunes 16 de enero, cuando sean los automotores con placas terminadas en 7 y 8 los que no puedan circular entre las 6:00 y 9:00 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

En cuanto al transporte público, el nuevo decreto establece que buses, busetas y taxis, no tendrán modificaciones en los horarios y el pico y placa se mantiene desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de lunes a domingo. Esto quiere decir que la rotación se hará durante los siete días de la semana, no como sucede con los vehículos particulares que es de lunes a viernes y contempla un día de pico y placa fijo.

En el caso de los taxis, la restricción también es de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. desde ayer con rotación todos los días y empezó con los vehículos terminados en 9 y 0.