Las normas del Código de Policía que pueden quedar en 'letra muerta'

Cali, una ciudad en constante construcción, puede tener dificultad para hacer cumplir normas como “limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público”.

Tan difícil como verificar si tomaron o no las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho. En ambos casos, da suspensión de la obra.

No retirar o reparar elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad, conmina al dueño a hacer construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles, o se expone a la remoción de bienes, reparación de daños materiales de muebles o destrucción de bien. ¿Quién hará ese control?

Espacio público

Una tarea complicada de cumplir es la de verificar, constatar o documentar que alguien infringe la norma que prohibe “escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso”.

El teniente Alberto Valero Bejarano, de la Policía Metropolitana de Cali, sostiene que de la misma manera que la Policía no se va a dedicar a mirar si le prestan o no el baño a una persona, sino que la ciudadanía acopie las pruebas y denuncie estos casos. Aplica igual para si se recogió las heces del perro o no o para la norma “realizar necesidades fisiológicas en el espacio público”.