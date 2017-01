Motocicletas con parrillero hombre empiezan a ser inmovilizadas en Cali

Secretario de Transito de Cali, Juan Carlos Orobio.

Fotografía: Hroy Chávez | El País

El secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, les tiene fe a los operativos que se están aplicando en Ciudad Jardín, paralelo al cambio del pico y placa en las mañana. Pide que les den tiempo a estas medidas y asegura que también hay que darle un margen a la aplicación del ‘pague por circular’. A esta última medida, para el primer mes de aplicación, se habrían sumado hasta ahora menos de mil personas.

¿Cómo le fue esta semana al cambio del pico y placa en la mañana?

Esta semana ha sido de conocimiento por parte de los ciudadanos y de ajustes del sistema operativo, de poder evaluar el impacto de las decisiones que toma la gente frente a la restricción a partir de las 6 de la mañana. La mañana del jueves pasado, por ejemplo, la movilidad fue absolutamente buena.

¿Y qué han encontrado, qué decisión toma la gente? ¿madrugar más o no usar el carro particular?

Hay de todo. Hay quienes le apostaron a madrugar un poco más, otras que le apostaron a diferentes alternativas y unos más que salieron después de las 9 de la mañana. Lo que hemos notado es que se ha distribuido mejor la demanda de la infraestructura vial y eso hace que la movilidad haya mejorado en distintos sectores. El jueves podías andar a 50 kilómetros por hora en la autopista Cali-Jamundí, a las 7 de la mañana, cuando eso normalmente es muy difícil. Lo que esperamos es lograr consolidar ese proceso. Sabemos que el lunes entró un flujo adicional que va a disminuir esas velocidades, pero creemos que vamos a tener una mejor situación que la que teníamos en noviembre.

¿Cuáles son los ajustes adicionales que están haciendo para complementar con la hora adicional de pico y placa?

En la glorieta de la Carrera 105 lo que pasaba era que dejábamos salir la Cañasgordas o la 16 o la San Joaquín. Como el flujo que venía por la 16 era muy alto, demandaba que los agentes le dieran mucha salida a ese flujo y se generara represamiento sobre la San Joaquín y la Cañasgordas. El tiempo de espera allí era muy grande y eso a su vez repercutía sobre la salida de la gente que venía bajando de Ciudad Jardín. Con la medida que tomamos de tener prelación sobre la glorieta y de permitir que el giro a la derecha que viene que la Cañasgordas fuera continuo, se hace que el flujo sea permanente.

¿Han pensado en cambios de horario también en la tarde para el pico y placa?

En la tarde nos centramos en un factor que nos generaba un disturbio adicional: abre Jardín Plaza y resulta que las personas salen del centro comercial y quieren llegar al carril central de la Calle 16, generando un trancón impresionante. Lo que estamos haciendo es obligar a las personas que salen del centro comercial a abordar el carril de aceleración, pegaditos a la vía para que no generen trancón. Eso hace que la 16 quede despejada. Cambio de horario no hemos contemplado.

Había una propuesta de cambios viales adicionales, como poner en un solo sentido la San Joaquín, lo que no le sonó mucho a la comunidad...

Hay cosas que no son del agrado y otras que sí, pero creo que lo que se está presentado con el estudio técnico que hizo la Universidad del Valle es un excelente instrumento técnico. En la reunión que se hizo con los líderes de la Comuna 22 el tema no era de decidir sino de poner en conocimiento de los ciudadanos este estudio que se realiza. En la medida en que veamos los resultados de lo que ya se está haciendo, de ese ajuste que se acaba de implementar y que termine de normalizarse el tránsito y se vea la mejora del MÍO, podemos ir viendo qué otras acciones complementarias se pueden tomar para garantizar una adecuada movilidad. No hay fijada una fecha para esos cambios viales.

Se cumplió el primer corte (el 20 de enero) de quienes pagaron por circular en Pico y Placa. ¿cuánta gente se acogió a la medida?

Hasta el miércoles pasado (18 de enero) habíamos liquidado 910 vehículos, habían pagado hasta el viernes 13 de enero 310 vehículos, cerca de $450 millones.

Es poquito…

Lo que hemos pensado es que esa medida va a ir en crecimiento. No esperábamos a que llegara el día uno y encontrar cualquier cantidad de gente viniendo a pagar. Esa es una opción que está enfocada en aquellas personas que estaban en la lista blanca de exentos y que las sacamos. No está enfocada en todos los usuarios que a diario cumplían con su pico y placa.

Sé que apenas están arrancado, pero las expectativas están muy lejos de la cifra que habían estimado , que son 14.000 carros...

Tenemos proyectado que más o menos diez mil personas en el año paguen un promedio de nueve meses, pero esperamos que ese crecimiento sea paulatino.

¿Quiénes se han ‘subido al bus’ de pagar por circular?

Hasta ahora se han acercado mayoritariamente empresas. Son muy pocos los particulares.

¿Están ya operando los controles con fotomultas móviles?

Se usarán cuando iniciemos el control de pico y placa en forma. Esperamos a partir de esta semana usar todos los medios tecnológicos para eso. Son dos vehículos más cuatro equipos móviles. Sancionarán pico y placa, exceso de velocidad, SOAT y revisión técnico-mecánica, no el mal parqueo.

La piratería esta desbordada. ¿Qué está pasando con los controles?

El Código Nacional de Tránsito trae unos mecanismos que de pronto no se venían aplicando tan regularmente. Dice que si usted me inmoviliza por informalidad, el vehículo debe estar en patios cinco días. Si es reincidente, 20 días y si lo hace por tercera vez, 40 días y en adelante, cada vez que lo cojan, 40 días. Ahora, si a la persona que maneja el vehículo se le impone una sanción, pagará la multa, pero si es reincidente, además se le cancela la licencia de tránsito. Y si lo vuelven a coger hay denunciarlo por fraude a resolución judicial y eso es un delito. Ese proceso no se venía dando. Ya estamos en proceso de cancelación de tres mil licencias a reincidentes en piratería.

El año pasado se habló mucho del endurecimiento del control del parrillero hombre, en el sentido de que habría inmovilización por esta infracción ¿qué ha pasado?

El año pasado no logramos que se pudiera hacer el ajuste del decreto de restricción al parrillero porque había sido justificado sobre temas de seguridad, cuando la medida en realidad se toma es por temas de seguridad vial. Ya en este decreto está plenamente justificado así.

¿Qué significa que ahora la restricción es un asunto de seguridad vial?

Los motociclistas aportan el 50 % de los muertos en los accidentes de tránsito y creo que cualquier medida que apunte a reducir la cantidad de ocupantes en las motos va en dirección de disminuir la mortalidad.

Si es con ese argumento ¿cómo se explica que se tome la decisión de bajar de las motos como parrilleros solo a los hombres?

Se trata es de reducir el tema de cantidad de personas, la familia normalmente la conforman hombre y mujer, entonces uno saca el tema del hombre por decir que puede llevar a su esposa, para no impactar tanto el transporte de las familias, la otra es que en términos generales el hombre es más pesado y ese peso hace que la distancia de frenado se aumente y disminuya la capacidad de maniobra.

¿Pero ese argumento no vulnera la igualdad?

El Alcalde tiene la facultad de decidir el tema, podrían poner la demanda, pero lo único que llevaría es a que los sacáramos a los dos, al hombre y a la mujer, pero lo que se busca con este tema es no afectar a este medio de transporte que es familiar.

¿Por qué con el nuevo argumento que soporta el decreto los guardas sí pueden inmovilizar la moto y antes no?

Ese decreto se firmó el 30 de diciembre. Ya los agentes van a inmovilizar las motos por violación de la medida. Con la fundamentación por seguridad la norma lo que establece es una sanción pecuniaria que debe ponerla el inspector de policía, y por norma de tránsito lo que se establece es una violación al Código Nacional de Tránsito, entonces da inmovilización. Ya la medida se está aplicando. Parrillero hombre y menores de diez años en la moto dan inmovilización.