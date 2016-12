Usuarios creen que aumento de $200 al pasaje del MÍO incentivará la piratería

Archivo Elpaís.com.co

Descontento entre los usuarios del MÍO ha generado la noticia del incremento de $200 del pasaje para el próximo año. Actualmente la tarifa tiene un costo de $1800, por lo que para el 2017 llegará a los $2000.

La noticia que fue anunciada por El País como uno de los puntos contemplados dentro del plan de salvamento propuesto por Metrocali para el MÍO, fue confirmada este martes por el alcalde de Cali, Maurice Armitage a medios radiales.

De acuerdo con el mandatario, la medida busca motivar a los operadores del Masivo Integrado de Occidente a que saquen más buses a las calles para que el servicio mejore. Los usuarios se mostraron escépticos con que esto suceda.

Para el concejal Roberto Rodríguez, la tarifa de $2000 es la que se maneja en los sistemas de transporte masivo del país. No obstante, el cabildante asegura que el problema radica en la percepción que tiene la gente del MÍO en Cali.

"La gente no pagaría este valor con gusto porque la percepción que hoy tienen es que el servicio del MÍO es malo. Primero hay que mejorar el servicio y después pensar en los incrementos", dice el concejal Rodríguez.

La posición del concejal es compartida por las usuarias Paola Montoya Núñez y Alejandra Hernández a través de Facebook.

Jorge Vélez, miembro del Comité de Usuarios del MÍO, manifiesta que el incremento del valor del pasaje es un irrespeto para los usuarios del sistema masivo de transporte, por las condiciones del servicio que se le ofrece.

"Los operadores no se quieren comprometer con el sistema y han cogido al Alcalde a mansalva. Los usuarios cada día se quejan más por la falta de frecuencias y de falta de rutas y por la atención, lo que está generando que el transporte informal se fortalezca y que el MÍO cada vez tenga un déficit mayor. El tema no son los $200 pesos porque el usuario no se queja del precio, sino del servicio que recibe por este valor".

Por su parte, los operadores del MÍO defienden el incremento y manifiestan que es necesario. Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo, asegura que "es súper necesario subir la tarifa a $2000 porque esto suma al equilibrio financiero del sistema masivo".

Aunque el incremeto se haría en dos partes: $100 en febrero y $100 más en junio, algunos operadores dicen que sería ideal un aumento único de $200.

Para Enrique Wolf, gerente de GIT Masivo, "el reajuste debe ser uno solo, creo que hacer dos reajustes en el año es inconveniente. Con $2000 Cali todavía estaría por debajo de las demás ciudades del país que tendrán también incremento el próximo año".

De acuerdo con Frank Mosquera Rodríguez, miembro principal de la junta directiva de ETM, "lo ideal sería que todo el incremento se realizara en febrero, pero somos conscientes de la responsabilidad social y política que asume la actual administración y necesitan tener un indicador de mejora en el primer semestre que revalide el esfuerzo administrativo que está haciendo".

Actualmente, los operadores reciben el 70 % del dinero del recaudo de los pasajes MÍO. La idea es que pasen a recibir un porcentaje mayor.

Se incrementará el uso del transporte informal

De acuerdo con varios usuarios de El País en Facebook, el incremento del pasaje del MÍO fomentará más el uso del transporte informal en la ciudad. Lo anterior, debido a que el servicio del MÍO aún no es el ideal.

Otras medidas para 'salvar' el MÍO

El cobro por congestión para que quienes deseen circular en sus vehículos los días que tienen pico y placa puedan hacerlo, fue una de las ideas que tuvo la Alcaldía para inyectar recursos al MÍO. Se estima que la medida permitirá recaudar $38.164 millones en 2017 y parte de ese dinero será destinado al funcionamiento del sistema masivo.

"El incremento de los pasajes y medidas como la de la tasa por congestión se centran en favorecer a los operadores del MÍO, que tienen un déficit de $6 mil millones al mes y de aproximadamente $72 millones al año. Lo que van a haer es cuadrar la caja de estos operadores a costa del bolsillo de los ciudadanos", asegura la concejala Patricia Molina.

El próximo año, Metrocali presentará al Concejo un proyecto que busca crear una tasa al estacionamiento que se cobrará a los parqueaderos públicos y a algunos privados.

Armando Garrido, presidente de Metrocali explicó que dicho cobro se hará, por ejemplo, a los centros comerciales, que promueven a sus clientes el uso del carro particular en vez del transporte público. Asimismo se tiene contemplado un cobro al estacionamiento que se hace en vía publica.