Inspeccionarán estado y papeles de 176 ambulancias en Cali

Las ambulancias que operan en la informalidad deberán ser ingresadas en empresas legales para continuar prestando este servicio público, para establecer responsabilidades cuando haya reclamos.

Foto: Raúl Palacios | El País

El próximo lunes 16 de enero, técnicos de las secretarías de Salud y Movilidad realizarán inspecciones del estado técnico mecánico y condiciones de habilitación de 176 ambulancias que prestan el servicio de auxilio médico en Cali.

Esta operación, que se extenderá hasta el miércoles 18 de enero y se llevará a cabo en los parqueaderos de la Plaza de Toros, es el primer paso para implementar el decreto de regulación de ambulancias que expidió en diciembre del año pasado el alcalde Norman Maurice Armitage y que empezará a regir el 30 de enero. Con esta norma se busca acabar con los llamados ‘paseos de la muerte’ y las disputas entre equipos médicos por los pacientes.

“Vamos a revisar una a una las ambulancias que van a participar en la atención de pacientes víctimas de accidentes de tránsito que tengan alguna necesidad en espacio público. La idea es verificar las condiciones de habilitación y expedir las licencias de operación como ambulancias para aquellos vehículos que no las tienen, todo esto para verificar que se cumplen las condiciones mínimas para la prestación del servicio y garantizar que estos vehículos no representen ningún riesgo para los pacientes”, aseguró el secretario de Salud Municipal, Alexander Durán.

Entre los elementos de dotación que siempre deben cargar las ambulancias están una camilla rígida mínimo de 50 centímetros de ancho y 180 centímetros de longitud, que soporte al menos 180 kilogramos de carga; una tabla espinal corta, una camilla tipo cuchara, una silla de ruedas portátil y un sistema central de oxígeno.

Asimismo, los documentos que deben tener estos vehículos son la revisión técnico mecánica, seguros y pólizas extracontractuales, la habilitación por parte de la Secretaría de Salud y la tarjeta de operación expedida por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Cali.

La gerente de la ESE Centro, Miyerlandi Torres, indicó que solo los vehículos que cuenten con el pliego de requisitos serán afiliados a un ‘pool’ de vehículos habilitados para prestar la atención prehospitalaria en la ciudad.

Ad portas de la regulación

La nueva reglamentación que la Secretaría de Salud trazó para el gremio de las ambulancias de Cali espera reducir hasta en un 40 % los accidentes que involucran a estos automotores que, en algunos casos, exceden los límites de velocidad para acudir a una solicitud de servicios.

De igual forma, explicó Durán, se estima que el tiempo máximo de atención de las ambulancias sea de ocho minutos, desde que se solicita el servicio hasta que el vehículo recoge al paciente.

Cabe recordar que a partir del 30 de enero, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, todas las llamadas para reportar accidentes de tránsito y emergencias en vía pública serán redirigidas al número único de seguridad y emergencias 123. Con dicha novedad, todos los servicios de ambulancia serán coordinados y despachados desde una central única de ambulancias privadas y públicas en el barrio Versalles.

“Esto será útil para garantizar el servicio y evitar que en las calles continúe la ‘guerra del centavo’ por los pacientes. Aquellas ambulancias que no estén acreditadas y bajo este régimen, no serán despachadas y aquellas que no cuenten con licencia de operación y recojan pacientes, podrán ser inmovilizadas por el Tránsito”, dijo el titular de Salud Municipal, quien indicó que en Cali hay 267 ambulancias y se espera que las que funcionan de forma paralela se acojan al nuevo sistema.

Adicional a estas medidas adoptadas por la Secretaría de Salud Municipal, las ambulancias que deseen seguir atendiendo pacientes en Cali deberán instalar un sistema electrónico de georreferenciación.

“El GPS es necesario para poder despachar las ambulancias porque nos ayudará a localizar los vehículos y a hacerles un seguimiento origen destino cuando una persona solicite un servicio. Además, se generará un código vía mensaje de texto para que la gente sepa cuál ambulancia es la que lo atenderá; ese código también llegará a las autoridades y cuerpos de socorro para generar más seguridad en los pacientes”, aseveró Durán, quien añadió que la ciudad se dividió en once zonas para reducir los tiempos de atención y evitar las disputas que se registran entre las ambulancias por un paciente.