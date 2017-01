No habrá pico y placa en Cali hasta el 15 de enero

Actualmente con la restricción de pico y placa cada día dejan de circular cerca en Cali 76.170 automotores. En la ciudad hay matriculados 658.165 vehículos. Foto: Elpais.com.co | Archivo



La Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali recordó que desde este lunes y hasta el 15 de enero no se aplicará la restricción del pico y placa en la ciudad.

De acuerdo con el jefe de despacho, Juan Carlos Orobio, la medida solo empezará a regir a partir del lunes 16 de enero, cuando la restricción aplique para los vehículos con placas terminadas en 7 y 8, que no podrán circular en la ciudad entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

De otra parte, Orobio indicó que a partir de hoy los interesados en utilizar su vehículo en el horario restringido de pico y placa, podrán empezar a pagar una tarifa mensual, trimestral, semestral o anual, para estar exentos de la medida.

Para acceder al beneficio se debe acudir a la Secretaría de Tránsito con la tarjeta de propiedad del vehículo para obtener una liquidación que podrá pagarse en el banco Davivienda.

La unidad mínima de tiempo de exención es un mes y el privilegio también puede cancelarse por trimestre, semestre o por un año. En el caso de la modalidad anual, el valor a cancelar es de $2.578.680. La exención por un mes tiene un costo de $214.890.

Quienes estén interesados en hacerse con el beneficio tienen hasta el 20 de enero para cancelar.