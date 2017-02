¿Qué ha cambiado en Siloé dos meses después de la tragedia invernal?

Hace dos meses, el primero de diciembre, un aguacero de seis horas se desató sobre Cali dejando seis personas muertas (todos miembros de la familia García - Rojas), nueve casas caídas y más de 40 árboles en el suelo.

Siloé fue la más afectada. Un total de 380 toneladas de escombros y basuras sobre la Avenida Circunvalar, a la altura de La Nave, fue el rastro de la emergencia que se vivió ladera arriba.

Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de Cali, explicó que del día de la tragedia a la fecha se visitaron cerca de 60 casas en Siloé para determinar su estado y verificar si estaban en peligro de colapso. “Estas visitas se realizaron con Emcali, Dagma y las secretarías de Infraestructura y Vivienda, fue un trabajo de revisión de los alcantarillados, se priorizaron algunas obras y se detectaron humedades para intervenir”.

Se concluyó que 35 viviendas se encontraban en alto riesgo, a las familias que habitaban en ellas se les dio un subsidio de vivienda para que salieran de allí. “Son auxilios de arrendamiento por seis meses y se pueden prorrogar por seis meses más. La idea es que ellos arreglen su problema y ajusten sus viviendas como debe ser”, manifestó Zamorano.

Cada subsidio mensual es de $250.000. “Pero más allá de la plata lo que buscamos es que la gente arregle goteras, humedades, porque el Estado no puede llegar a arreglar los daños internos de las viviendas”, precisó.

Oscar Orejuela, subsecretario de Gestión del Riesgo de Cali, manifestó que a estas viviendas en alto riesgo se les está haciendo un seguimiento. “Esto para que no sean habitadas nuevamente, se supone que con ese ahorro, que les posibilita el subsidio, realicen los arreglos locativos ”.

Orejuela agregó que si algún habitante de la Comuna 20 considera que su vivienda se encuentra en peligro puede enviar un derecho de petición a la Secretaría de Gestión del Riego, en el CAM, para que un comité los visite y evalúe el estado de la edificación. “Realizamos la visita con los profesionales del caso. Si es un problema de alcantarillado vamos con Emcali, pero hay que tener en cuenta que los malos manejos provienen de los mismos habitantes de la zona y eso es responsabilidad de ellos”, aseveró.

Jesús Reyes, secretario de Vivienda de Cali, precisó que de estos subsidios cuatro se dieron a familias afectadas del sector de Palermo en la Comuna 1 y las restantes en Siloé. “Se vieron beneficiadas 101 personas, miembros de esas 35 familias”.

Sin embargo, arriba en Siloé, las quejas siguen siendo las mismas. Doña Lucrecia Toro, quien habita a poco metros del muro que colapsó y sepultó a seis miembros de la familia García, dice que siente miedo cuando llueve. “Hay un muro del que sale agua, así que cuando llueve fuerte nos toca salirnos de la casa por el físico miedo de que se venga abajo”.

Cerca de $2000 millones invertirá este año Emcali en obras de canalización de acueducto y alcantarillado en la Comuna 20, sector de ladera. “A raíz de la tragedia de diciembre se incluyeron obras que estarán para contratación este año. Se tiene previsto invertir en alcantarillado $550 millones y en acueducto $300 millones. Las obras se realizarán entre las calles 1 y 2 oeste”, dijo Daniel Posada, gerente de Acueducto de Emcali. Lea también: La tragedia de Siloé podría repetirse en las laderas de Cali

Añadió que adicional a esto se tiene en proceso de legalización contratos por $1545 millones en acueducto y $1895 en alcantarillado, para obras en Alameda de Siloé, en la Carrera 43 entre calles 3 y 6. “Esas obras estarán terminadas este mismo año”.

En relación con las quejas frecuentes de humedades en Siloé manifestó que se están atendiendo a través de la línea 177 “pero en el 95 % de estos casos se debe a saturación del agua en el suelo, pero no son problemas de fugas de alcantarillado o acueducto. Esas humedades, en la mayoría de los casos, son responsabilidades de quienes construyen”, aseveró.

Después de pasar por una épocafuertemente lluviosa en Cali, el clima está cambiando y las lluvias han disminuido. Harold González, miembro del grupo de Recursos Hídricos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, asegura que hoy predomina el tiempo seco en la ciudad, en la zona Andina y en la zona Pacífica del departamento del Valle.

El funcionario dice que "las lluvias que se ocasionan eventualmente se dan por condiciones atípicas y no son tan fuertes como las que hubo en los primeros 20 días del mes de enero, que ocasionó catástrofes e inundaciones. Lo que se espera es que las condiciones sigan iguales hasta mediados de marzo".

Según el experto, hay dos periodos secos y dos lluviosos en el año. Para este 2017, los periodos secos comienzan desde finales de diciembre hasta mediados de marzo y desde finales de junio hasta mediados de septiembre. Por el contrario, los lluviosos se dan desde finales de marzo hasta mediados de junio y de octubre a mediados de diciembre.

“Anhelo con mi esposa construir una nueva vida”

Jhon James García, padre afectado por la tragedia de Siloé. Foto: Elpais.com.co

El 1 de diciembre de 2016 Jhon James García y su esposa perdieron a sus tres hijos y tres miembros más de su familia luego de que colapsara un muro que arrasó con su casa en Siloé. Hoy, con los rostros de sus hijos tatuados en sus brazos, asegura que quiere darse una oportunidad de vida y tener un hijo.

“Desde el segundo día, después de lo que pasó, me dieron la ayuda. El Alcalde nos invitó a un almuerzo, él se apersonó y nos dijo que no teníamos que sacar un peso para la casa; yo no voté por él, sino por el otro candidato. Uno veía ese señor como un hombre adinerado pero le metió el corazón a esto, la Alcaldía nos está cumpliendo con todo”.

“El 13 de enero firmé los papeles con la caja de compensación para que me adjudicaran el apartamento, va a quedar detrás del Valle de Lili”.

El secretario de Vivienda de Cali, Jesús Reyes, dice que en un año y medio Jhon y su esposa estarían viviendo en este lugar.

“El 15 de diciembre me tatué a los niños en los brazos porque quiero llevarlos marcados en el alma; Daniel Felipe tenía 12 años, Jhon Alexander 16 y Sara Yuliet 15. Yo me había hecho un primer tatuaje y me acompañaron los niños, ellos me pidieron en ese momento que me dibujara en la piel sus rostros, yo les contesté que no porque era mala suerte, la gente dice que si se tatua el rostro de un hijo se muere... , por eso no me los hice en ese momento, pero ahora lo hago en memoria de ellos”.

John James tienen 39 años y su esposa 35. “Anhelo con mi esposa construir mi vida en el nuevo apartamento, estamos pensando en darnos una oportunidad, tener un hijo, pero ha sido difícil porque me hice la vasectomía hace varios años y quiero echar para atrás esta operación. Ha sido difícil por la parte económica, si alguien puede ayudarme con la operación para volver a tener hijos estaría agradecido”.

“Me quedó Kaleb... el menor, a él lo adoptamos antes de lo que pasó, es una bendición. Se ha vuelto temperamental y yo creo que le hacen falta los hermanos. Mi esposa mantiene triste, va mucho al cementerio, todos los días, duró 40 días sin comer pero ahora está mejor. Estos dos meses han sido duros, los primeros días tuve más fortaleza, yo tengo que mostrar fuerza para no dejar desbaratar mi familia pero a veces cuando comienzo a pensar siento la necesidad de escuchar la voz de los muchachos, de sentirlos” .