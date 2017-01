Encienden alerta por saturación del relleno sanitario de Yotoco

Emapa, firma titular de la licencia ambiental del relleno sanitario de Yotoco, sostiene que en tres meses se coparía la capacidad del mismo. Superservicios pidió el plan de contingencia para enfrentar cualquier tipo de crisis.



Una controversia entre el operador del relleno sanitario de Yotoco (Interaseo) y la firma titular de la licencia ambiental del mismo (Emapa) tiene frenada una serie de obras necesarias para expandir la capacidad de este espacio, donde se dispone la basura de Cali y de 16 municipios del Valle del Cauca y Cauca.

De no realizarse dichas adecuaciones, el relleno coparía su capacidad en tres meses.

Ante esta situación, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD-, José Miguel Mendoza, solicitó a ambas compañías actualizar el plan de contingencia para anticipar cualquier posible crisis.

“Hemos tenido noticias de disputas entre Emapa e Interaseo y nos preocupa que eso pueda generar, en el corto plazo, una interrupción en la prestación del servicio, en este caso la disposición de residuos sólidos en ese relleno sanitario de Yotoco”, advirtió.

Según Mendoza, estos planes de contingencia deberán ser presentados en un lapso de diez días. “La SSPD no se puede meter en un lío contractual de privados, pero sí puede exigirles a ambos, y sin importar lo que pase en esa disputa, que se asegure la disposición adecuada de las basuras”.

Mendoza comentó que el relleno de Yotoco tiene una capacidad total y está a tres meses de llenarse en su totalidad. “El relleno tiene unos terrenos que pueden usarse para aumentar la capacidad, lo que pasa es que tienen que adecuarse y no se han puesto de acuerdo en los diseños tanto Interaseo como Emapa”.

La controversia

La disputa se centra en que la capacidad de la fase actual del relleno sanitario de Yotoco (por diseños aprobados ante la autoridad ambiental), según informa Emapa, es de tres meses y es necesario que se aprueben los diseños de la siguiente fase para seguir operando.

Sin embargo, Emapa no está de acuerdo con los diseños presentados por Interaseo, ya que afirma que la operación de este ha generado presuntas fallas que generan riesgos, presunta inestabilidad del terreno y posible incumplimiento de los parámetros exigidos por la CVC para el tratamiento de lixiviados.

Dada esta situación, Emapa no ha querido presentar a la CVC los diseños propuestos por Interaseo para que se apruebe la siguiente fase de operación del relleno y sostiene que se deben realizar diseños diferentes que garanticen una operación segura.

Las desavenencias contractuales mencionadas fueron estudiadas por un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali y fueron puestas en conocimiento de la SSPD por parte de ambas empresas.

Emapa buscaría operar el relleno

José Humberto Holguín, representante legal de Emapa, explicó que las obras que se tienen que realizar en el relleno de Yotoco buscan darle estabilidad al terreno para que no se presenten emergencias e impactos ambientales.

“Para eso se tiene que hacer un muro. Desde el 14 de octubre del 2016 se les pidió (a Interaseo) que realizarán esos estudios y no los han hecho. No podemos ocasionar un daño ambiental tremendo por ahorrarnos $500 millones 0 $700 millones, no se justifica que por ese costo nos veamos en un lío”, dijo.

Añadió que se le comunicó a Interaseo que si insisten en no realizar las obras de adecuación en el relleno “desbaratan” el contrato y Emapa entraría a operar directamente el relleno sanitario de Yotoco.

“Tenemos el flujo financiero, la capacidad económica y el respaldo de una multinacional, es un gran operador internacional que entraría a hacer lo mismo que realiza Interaseo, con la diferencia de que trabajaríamos con una empresa mucho más poderosa que ellos”, precisó.

Holguín afirmó que ya tienen los diseños adecuados para aumentar la capacidad del relleno. “Si radicamos el próximo lunes los diseños, la CVC tendría 15 días para dar los permisos ambientales y nosotros realizaríamos las obras en 45 días y con eso asumiríamos la posesión del relleno sanitario”.

El ejecutivo de Emapa precisó que hay dos soluciones: “o hacemos las obras nosotros (Emapa) o las hacen ellos (Interaseo), pero con los diseños como deben ser. Lo más seguro es que nos tocará asumir a nosotros”.

En relación con el tribunal de arbitramento, Holguín informó que el laudo salió el 19 de diciembre del 2016, “y dice que ellos (Interaseo) incumplieron el contrato”.

Uno de los aspectos a resolver por parte de Emapa, de llegar a asumir la administración del relleno de Yotoco, es la construcción de una estación de transferencia de basuras. Actualmente la que existe la opera Interseo. “Nosotros podemos construir una estación de transferencia en un tramo más corto y mejorar las tarifas”.

Añadió que si se requiere, Emapa podrían tener una estación de transferencia propia en cuatro meses.

“Interaseo habló de la posibilidad de llevar la basuras de Cali hasta Pereira, pero no pueden hacerlo porque nosotros estamos en disposición de realizar la operación”, concluyó.