Las dudas que rondan los nuevos ajustes en el pico y placa en Cali

En el mes de octubre del 2015 la Alcaldía buscó plantear alternativas viales y restricciones de pico y placa para el sur de Cali con poco éxito, por lo que la medida fue suspendida.

Foto: Elpais.com.co | Archivo

Incertidumbres legales, incapacidad del MÍO para solventar la demanda de pasajeros y premura en la contratación del transporte escolar son algunas de las inquietudes de estudiantes, padres de familia, colegios y líderes tras el adelanto de la hora de pico y placa de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. Lea también: Nuevo horario matutino del pico y placa en Cali genera reacciones encontradas

Desde su creación la medida aplicaba, en la mañanas, desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. de lunes a viernes, por lo que los padres de familia podían llevar a su hijos al colegio antes de la hora de pico y placa y algunos automovilistas optaban por madrugar para evitar ser sancionados.

El Secretario de Tránsito de Cali, Juan Carlos Orobio, explicó que los cambios en la restricción del pico y placa son para toda la ciudad. Resaltó, sin embargo, que el Sur y en especial la Comuna 22, se verán especialmente beneficiados en su movilidad tras los ajustes. “En este sector los picos de congestión se presentan entre las 6:30 a.m. y las 7:15 a.m., cuando ingresan los vehículos a la comuna y vuelve a complicarse la movilidad desde 7:45 a.m. hasta las 8:30 a.m. cuando los automotores salen masivamente”, explicó Orobio.

Desde la Asociación de Colegios Privados de Cali, recordaron que en el 2015, la pasada Administración Municipal quiso implementar una medida similar pero tutelas de padres de familia y la presión de la comunidad echó para atrás los cambios.

Ante esta situación Orobio sostuvo que las circunstancias son distintas. “Eso fue en octubre del año 2015. Instauraron una tutela, el Juez suspendió provisionalmente la medida mientras se hacían los estudios y sobre diciembre de ese mismo año falló a favor del Municipio, es decir, consideró que la medida era viable jurídicamente. Lo que pasa es que acabándose el año no se consideró la medida por parte de la Alcaldía de ese entonces”.

Orobio recordó que a diferencia del decreto del 2015, el actual no solo aplica para el Sur sino en toda la ciudad.

Ante esta y otras dudas El País consultó varios sectores de la comunidad, expertos, líderes y al secretario de Tránsito de Cali para que expusieran sus puntos de vista.

“El MÍO no está preparado para transportar a los nuevos pasajeros”

La población universitaria que se moviliza en automóvil será una de las más afectadas con las modificaciones del pico y placa y para algunos líderes estudiantiles lo preocupante es que el MÍO no estaría en capacidad de soportar la nueva demanda de pasajeros.

“Las modificaciones traerán más molestias porque el MÍO no está operando bien. Va a generar un caos en el sistema porque no hay la cantidad de buses ni las rutas”, manifestó Jorge Vélez, de la Liga de Estudiantes Usuarios del MÍO.

Añadió que el estudiante que se desplazaba en su carro hasta la universidad ahora tendrá dos opciones en pico y placa: madrugar para llegar antes de las 6:00 a.m. a la universidad o utilizar el transporte masivo.

“Pero si está fallando el MÍO ahora, cómo será con la entrada de nuevos pasajeros. El sistema no tiene con qué soportar esto. A mediados del 20 enero, cuando entren a clases las universidades se darán cuenta de las dificultades. Eso lo que se va a generar es un caos”, señaló Vélez.

Se calcula que 63.000 personas estudian y trabajan en la Comuna 22.

"Padres se verán obligados a vincular sus hijos al transporte escolar" Para la Asociación de Transportadores de Servicio Especial, Asontraes, los cambios en el pico y placa servirán para mejorar la movilidad sobre todo en la Comuna 22. “Va a disminuir el ingreso de vehículos particulares a colegios y universidades. Eso significa que tendrán que utilizar el servicio escolar”, manifestó Llansón Guañarita, presidente de Asontraes. Las cuentas de esta agremiación dicen que actualmente se transportan 10.000 estudiantes en cerca de 800 busetas de servicio especial. “Ahora - con los cambios del pico y placa- los padres de familia se verán en la obligación de meter a los niños en el servicio de transporte”, dice Guañarita, quien hace cálculos y estima que al menos 3000 estudiantes deberán buscar este año servicio de transporte escolar y para ello se necesitan al menos 200 busetas nuevas. El presidente de Asontraes explica que el servicio se presta por todo el mes y no solo por el día de pico y placa. “Además, con los cambios, creemos que los tiempos de desplazamiento los acortaremos, al menos, en 20 minutos”. "En la pasada Alcaldía quisieron aplicar una medida similar y la derogaron”

La otra cara de moneda la muestran los padres de familia y la Asociación de Colegios Privados quienes coinciden en que los cambios no son buenos, en especial para los niños.

“Actualmente todos los papás están en vacaciones y el 16 de enero se verá el impacto en los padres que no tienen tiempo para contratar transporte. Tenemos que recordar que en la pasada Alcaldía quisieron aplicar una medida similar y se derogó. Ahora volvemos a los mismo”, manifestó Elsy Jordán, presidenta de la Asociación de Colegios Privados y de Primera Infancia, Asocopri Valle.

Añadió que en repetidas ocasiones se han reunido con las autoridades de Tránsito y han propuesto alternativas para mejorar la movilidad en la Comuna 22.

“Una de las propuestas es que las universidades empezaran actividades entres las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m. y nosotros - los colegios- a las 8:00 a.m.” declaró Jordán.

La presidenta de Asocopri Valle recordó que los principales afectados con los ajustes del pico y placa serán los niños estudiantes.