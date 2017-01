"Costo de la energía va a ser más estable este año": gerente de Emcali

Cristina Arango, gerente general de Emcali.

Foto: Anthony Bocanegra | El País

Un año después de haber aceptado el reto de gerenciar la empresa pública más importante de Cali, Emcali, Cristina Arango dice que se han dado pasos importantes en dos aspectos: mejorar las finanzas de la entidad y mejorar los tiempos en los requerimientos que el ciudadano hace para la prestación de los servicios públicos.

La directiva asegura que ganaron clientes en internet y en materia de servicio, están reduciendo los tiempos de espera en los arreglos de daños de energía y acueducto.

El martes estuvo de visita el presidente Santos revisando las obras de Paso del Comercio. Pero Emcali tiene todavía tres compromisos importantes en el Plan Jarillón y son la protección de la Ptar y de la planta de Puerto Mallarino y la recuperación de la Laguna del Pondaje. ¿En qué van esos proyectos?

La recuperación de la capacidad hidráulica de la Laguna del Pondaje ya fue adjudicado a finales del año pasado (esta laguna sirve como sitio de amortiguación de las aguas del río Cauca, es decir, es una zona que en invierno es inundable). De ese contrato ya hay acta de inicio y el contratista está en proceso de alistamiento de la maquinaria, en poco tiempo debe comenzar a trabajar. Ese proyecto debe estar listo en cuatro meses.

Los otros dos proyectos (el reforzamiento de la Ptar y de la planta de tratamiento de Puerto Mallarino) los ejecuta el Fondo de Adaptación, el año pasado giramos una plata y este año debemos enviar otros recursos. Con ellos teníamos unos compromisos: el Municipio debía limpiar los escombros al lado de la Ptar, asunto que ya se hizo. Emcali, por su parte, está tramitando los permisos ambientales en la CVC.

Este año, los usuarios de energía de los estratos 4, 5 y 6 empiezan a pagar una tasa a la seguridad, que se creó por ordenanza en la Asamblea del Valle. ¿Cuándo se empieza el cobro de esta tasa?

Hemos venido trabajando con la Gobernación para su implementación. Como la tasa entra a regir este año, se debe cobrar sobre el consumo de enero, que se cobra en febrero a los clientes, es decir que el próximo mes se incorporará dicha tasa en la factura.

Usted y el alcalde Armitage fueron muy críticos en su momento con la creación de esa tasa e incluso se habló de demandar la ordenanza. ¿Les aceptaron la demanda?

Emcali demandó la tasa por dos cosas: porque tenemos dudas jurídicas de si se puede aplicar con base en el consumo de la energía y además nos preocupa que termine aumentando la cartera de Emcali.

Nosotros seríamos la única empresa del país con esa tasa. La demanda fue aceptada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Pero mientras se resuelve el tema, tenemos que cobrarla.

Hablando del cobro de energía, ¿este año los usuarios nos veremos expuestos a los aumentos en el costo del kilovatio por la falta de previsión de Emcali de comprar la energía a los generadores en contratos de largo plazo? Esa fue una situación que padecimos en el 2014 y 2015.

Emcali había estado cubierta en el mercado tanto en el regulado (el residencial) como en el no regulado (el de los grandes consumidores, como las empresas) más o menos con 50 %. El 2016 fue un año en donde la cobertura de energía fue del 48 %. Este año entramos con una cobertura al mercado regulado del 86 %, eso significa que nuestros usuarios residenciales no van a estar expuestos a las variabilidad de la bolsa de energía y el precio del kilovatio va a ser más estable (es decir, la energía no se va a comprar a diario, como pasaba, reduciendo la exposición del precio del kilovatio a aumentos significativos en época de escasez de agua). En el mercado no regulado (grandes consumidores, como las industrias) tenemos una cobertura del 95 %. Desde el año 2000 no se presentaba cobertura superior al 80 % en ambos mercados, es el mejor dato en los últimos 16 años.

Quisimos ser previsivos porque este año el mercado será volatil por el tema de Trump y por la economía nacional. Entramos con una tranquilidad muy grande en ese sentido.

¿Cómo lograron hacer mejores coberturas en energía? Se lo pregunto porque cada que se le preguntaba a los gerentes de Energía de Emcali el por qué no se compraba la energía con tiempo, respondían que se hacían las convocatorias, pero que no se presentaban los generadores o el precio era tan alto en contratos, que era mejor exponerse a la bolsa. Incluso el exalcalde Rodrigo Guerrero denunció esta situación, de posición dominante de los generadores.

Fuimos muy activos sacando convocatorias, pero lo que terminó sucediendo al final de año fue que con el tema de Electricaribe (de una intervención a esa empresa), ellos terminaron algunos contratos y como estábamos siendo activos en nuestras convocatorias, logramos comprar la energía a buenos precios.

Lea también: "Así nos duela, la ciudad debe saber la verdad sobre Emcali": Cristina Arango

¿En qué quedaron los proyectos de generación de energía?

Vamos a incursionar, pero no con energía convencionales, estamos trabajando con un proyecto en energía solar, viendo su viabilidad.

¿El embalse de Pichindé, que tenía el propósito de generar energía y de abastecer agua, está descartado?

Lo que vemos con el embalse de Pichindé, en términos de agua, es que es demasiado grande para lo que requiere la ciudad. Para generación de energía vemos que tenemos otras alternativas mejores y más baratas de implementar. Además, en los próximos dos años nos tenemos que concentrar en la distribución.

O sea, en reducir los problemas de daños cada que hay un aguacero, que hay sectores donde se quedan sin energía...

En mejorar nuestro servicio, porque tenemos una red vulnerable y debemos mejorarle el servicio a nuestros usuarios, que son la razón de ser de Emcali. Además, es un compromiso que tenemos con la Upme (Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio de Minas y Energía).

Ya que tocamos el tema del agua con el embalse de Pichindé, ¿en qué van los proyectos para asegurar el abastecimiento de agua para Cali, como por ejemplo Salvajina o Timba?

Tenemos planteado construir una planta de tratamiento (con bocatoma) en el Sur, que es similar al de Salvajina, pero no toca traer el agua desde tan lejos. Con respecto a las fuentes futuras de agua, estamos a la espera del estudio de la CVC, cuyos resultados estarán listos en marzo.

Pero los problemas de calidad de agua, especialmente del río Cauca, son una realidad. El año pasado hubo muchos cortes... El año pasado fue realmente atípico. El Fenómeno del Niño fue el peor en los últimos 20 años, casi que no podíamos captar en Meléndez y Río Cali, combinado con los eventos de contaminación que aumentaron significativamente y eso nos afectó. Pasamos de tener menos de 50 horas en eventos de contaminación en 2015 a 110 horas en 2016.

¿Qué pasa con los reservorios? Se suponen que deben atender el problema cuando hay alta turbiedad en el río Cauca, pero hay varios sectores de Cali que se quedan sin agua cuando Puerto Mallarino o la planta de Río Cauca paran...

Tenemos un problema operativo. Necesitamos conectar los reservorios, que están en Puerto Mallarino, con la planta de Río Cauca. No es que no haya agua suficiente en los reservorios, lo que pasa es que tenemos es que conectarla con la otra planta (Río Cauca) y esa solución la vamos a tener este año. En el Sur tenemos un problema y es que el agua llega por bombeo, pero como está tan lejos, tiene unas implicaciones operativas complicadas y eso se solucionará con algunas maniobras de corto plazo y en el futuro, con la planta de Sur.

¿Cómo es el proyecto de la planta del Sur?

Para mitigar los eventos de contaminación, será necesario construir otra planta de tratamiento, con bocatoma, en el Sur. Eso no quiere decir que Puerto Mallarino salga, ella seguirá en servicio. Quedaría en la zona de expansión y es algo que se hará por etapas, no es una solución a corto plazo. Como ya le dije, estamos esperando los estudios de la CVC para saber si es lo técnicamente recomendable. Esos estudios son de prefactibilidad, lo que tocaría hacer es la factibilidad. Pero aclaro, la planta del Sur no es una solución de corto plazo, pero las decisiones de lo que se debe hacer sí deben tomarse desde ahora.

¿Logró reducir las pérdidas de agua? Usted dijo que bajaría dos puntos porcentuales anuales...

El año pasado logramos estabilizar el indicador, no las bajamos, pero tampoco subieron, están en 56 %. Esperamos cambiar la tendencia este año. Yo estoy segura que al 2019 bajaremos los 8 puntos porcentuales en el que nos comprometimos y que está como meta en el plan de desarrollo.

Una forma de reducir las pérdidas es cambiando las tuberías viejas. ¿Cuánto se va a invertir en reposición de redes?

Este año vamos a destinar $8.000 millones en acueducto y $11.000 en alcantarillado.

Las quejas por demoras en las reparaciones siguen. ¿Cuánto tiempo se toman para reparar un daño de acueducto?

En red matriz pasamos de demorarnos quince horas a diez horas. En red matriz atendimos el año pasado 2608 daños y estamos al día, en ceros. En acometidas pasamos de 402 daños en enero a 116 en diciembre. Estamos tratando de hacer los arreglos más rápido.

Si el corte es de energía, ¿en cuánto tiempo están para repararlo?

Estamos cumpliendo regulatoriamente. Pasamos de 4 horas a 2 o 2,5 horas. Pero hay zonas donde por orden público, como en Puerto Tejada, que si hay un daño por la noche tenemos que esperar a entrar con la Policía y eso toca en el día.

¿Y en telefonía o internet?

Nos demoramos cerca de tres días, pero el año pasado estábamos en cinco días.

Ya que tocamos el tema de las telecomunicaciones, ¿ese componente lo van a escindir?

El recaudo en este negocio aumentó de $12.000 millones a comienzo de 2016 a $15.000 millones en el cierre del año. Eso no significa que sea suficiente para revertir la tendencia de pérdidas de ese componente. Logramos facturar más porque tenemos más clientes, 10.000 en internet y cerramos negocios grandes con empresas. Pero este componente sigue en cuidados intensivos. Para ello contratamos la banca de inversión y la asesoría legal, pero todavía no tenemos el resultado de esos productos, estarán listos en febrero.

El año pasado hizo cambio en las jefaturas de departamento e incluso despidió gente con fuero sindical. ¿En qué quedó la ‘purga’ que estaba haciendo?

Es importante que una empresa como Emcali deba y pueda tomar decisiones respecto a su nivel directivo y su nivel directivo son los 103 funcionarios públicos que tenemos en la empresa. Respecto a esos funcionarios hemos tomado decisiones y nos mantenemos en ellas porque el gerente debe tener autonomía. Es como si el señor alcalde no pudiera tomar decisiones frente a sus secretarios. Aquí es lo mismo, pero frente a sus directores de departamentos. Los cambios han sido puntuales y en la medida en que se requieran, se seguirán haciendo.

¿Los que salieron demandaron a la empresa?

Sí. Y hasta el momento hemos venido ganando los pleitos.