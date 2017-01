Comienza la prueba de fuego del nuevo pico y placa en Cali

En la glorieta de Ciudad Jardín (Calle 16 con Carrera 105) se hicieron demarcaciones viales. Esta medida y la del pico y placa a las 6:00 a.m. empiezan este lunes.

Foto: Bernardo Peña | El País

La modificación del horario del pico y placa en la mañana arrancará este lunes, luego de quince días en que la ciudad no tuvo la restricción vigente, debido al descenso en la circulación de los carros particulares por el descanso de comienzo de año. Lea también: Prepárese, así funcionará desde este lunes el pico y placa en Cali

A partir de este lunes y durante este año, de acuerdo con el Decreto 411.0.20.0790 del 30 de diciembre del 2016 firmado por el alcalde Maurice Armitage, no será permitido transitar entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., es decir que la medida empezará una hora antes de lo acostumbrado. Cabe recordar que el pico y placa, en el horario matutino, empezaba a regir entre las 7:00 a.m. y 10:00 a.m.

En las horas de la tarde, la restricción se mantendrá igual, es decir, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Los que estrenarán horario son los propietarios de automóviles con placas terminadas en 7 y 8.

El secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, defendió el cambio. Sostuvo que “los estudios técnicos muestran que el mayor pico de oferta en las vías es entre las 6:15 a.m. y las 7:15 a.m. Ese es el horario en el que se mueve la mayor cantidad de vehículos en las mañanas”.

Horario polémico



El cambio en el horario ha generado malestar en la mayoría de los caleños, especialmente en padres de familia que llevan a sus hijos a los colegios en sus carros particulares. Lea también: Nuevo horario matutino del pico y placa en Cali genera reacciones encontradas

La polémica se acentúa en la medida en que la Alcaldía de Cali también pondrá en vigencia el cobro por congestión por pico y placa. La persona que pague dicha tasa, podrá sacar su carro particular en el horario del pico y placa. Esta tiene un costo anual de $2.578.680. Si es mensual, puede pagar $214.890. Según la Alcaldía, cerca de 400 vehículos pagaron la exención, el 80 % de propiedad de empresas. El beneficio lo tendrán desde febrero.

En un foro de la Fan Page de El País, Johnny Reyes comentó que el cambio en el horario solo busca que la gente pague el impuesto que se creó para permitir la circulación en pico y placa. “Se vinieron a dar cuenta que el mayor pico de tráfico es el que transita de 6:15 a.m. a 7:15 a.m. En vez de buscar nuevas alternativas viales e invertir en construcción de vías sobre los cerros”.

La presidenta de la Asociación de Colegios Privados del Valle, Elsy Jordán de Córdoba, indicó que están a la expectativa de cómo funcionará el cambio de horario. “Lo que informamos a los padres de familia es que no podemos recibir a los niños tan temprano. Las puertas de los colegios se abren habitualmente a las 6:30 a.m.”, informó.

La vocera del gremio de los colegios privados dijo que desde hace dos años se viene trabajando con los padres para que implementen acciones para reducir el tráfico en la Comuna 22 (Ciudad Jardín). “El carro compartido y contratar el servicio de transporte son parte de las alternativas”, argumentó.

6 horas es la restricción diaria por pico y placa. Son 3 horas en la mañana y 3 en la tarde.

Cambios viales en Ciudad Jardín





La Secretaría de Movilidad de Cali realizó la demarcación de la glorieta de Ciudad Jardín (Calle 16 con Carrera 105), en la cual se hará la regulación del uso de los carriles, para agilizar el tránsito en esta zona.

Andrés Quimbayo, jefe de Guardas de Tránsito, explicó que quienes vienen de Jardín Plaza y van hacia las universidades, deberán tomar el carril derecho de la Calle 16 para hacer el uso de la glorieta sin tener que hacer pare.

En el sentido de Sur-Norte, es decir, quienes vienen de las universidades hacia Jardín Plaza, también deberán tomar el carril derecho para evitar el pare en la glorieta de Ciudad Jardín.

Los que necesiten hacer giros para tomar la Carrera 105 (Avenida San Joaquín), deberán ir por los otros carriles, los cuales tendrán paso regulado. En este punto habrá cuatro agentes de tránsito y en la zona sur, 40 uniformados.

Adicionalmente la Secretaría de Movilidad prepara modificaciones en los sentidos viales de los corredores de las calles 14, 15B y 16 y de las carreras 105 y 106.

Quimbayo indicó que estos todavía no se van a implementar, porque están pendientes las demarcaciones y obras menores que debe hacer la Secretaría de Infraestructura para facilitar el tránsito en dichas vías. “La fecha de la implementación aún no se tiene”, afirmó el Jefe de Guardas.

El gerente de Palmas Mall, Pablo Hernández, explicó que hasta ahora la Secretaría no ha socializado los cambios viales que se harán en Ciudad Jardín.

“No nos oponemos a mejorar la movilidad de la zona, pero tiene que ser algo concertado entre las partes. Además, cambiar los sentidos de las calles no es la solución. Esta zona necesita tener más puntos de salida, porque el trancón se origina es en la Carrera 100”, acotó.