El cine vuelve al Teatro Calima de Cali, así va su restauración

Por lo menos 40 personas trabajan a diario en la restauración del Teatro Calima. La inversión es de $2000 millones. Las 1300 sillas, una a una, se están restaurando. Dentro del teatro se acondicionó un taller para ello.

José Bobadilla jamás vio una película en este, el famoso Teatro Calima de Cali. En realidad deben ser miles los caleños que nunca vimos una película aquí o por lo menos, no nos acordamos. La última se exhibió en 1999. El teatro se cerró el 9 de julio de ese año y después lo convirtieron en iglesia.

Así que José Bobadilla entró por primera vez en octubre pasado. Caminaba por la Avenida Sexta, iba para su casa después de un día dedicado a ver bodegas y lotes para crear un centro cultural, pero los que vio o eran muy costosos, o no estaban bien ubicados.

El vendedor que lo asesoraba le dijo entonces que por qué no le echaban una mirada al Teatro Calima. Finalmente Francisco Luis Arango y familia, los propietarios, lo tenían a la venta desde hacía mucho.

-Cuando vi el escenario, pensé: sí o sí me hago cargo. Si el teatro es del gobierno o de un privado no importa, yo quiero recuperarlo, me decía. Amo los teatros griegos, con gradería. Doy conferencias en el exterior y disfruto mucho apreciando estas estructuras. Entonces, inmediatamente después de un recorrido por la sala – el teatro estaba horroroso, pero no me importó- fui al centro donde hacen cartas, y elaboré la promesa de compraventa para empezar el negocio.

José Bobadilla tiene 48 años, nació en el Huila. Estudió derecho y fue rector de la Universidad Autónoma del Cauca durante una década.

También es conferencista. Sus videos en Youtube sobre éxito, emprendimiento, cómo iniciar un negocio, registran millones de visitas.

Bobadilla también hace parte de Amway Founders Council, el grupo de empresarios más exitosos a nivel mundial de la compañía norteamericana de márketing multinivel, fundada en 1959. Y pensar que alguna vez, fue mensajero. Pero esa es otra historia. Mañanas y tardes las dedica ahora a la restauración del Teatro Calima para convertirlo en un centro cultural.

- La idea es que el teatro sea un centro de referencia de la cultura en Cali. En el proyecto contemplamos presentar una premier cada semana. También, que el teatro sea el espacio para mostrar otras artes.

Queremos presentar cada 8 días un show de salsa. Como el tango en Buenos Aires, que los turistas y los caleños tengan un espacio para apreciar esa manera de bailar tan particular en la ciudad. Y otro objetivo es programar grandes obras de teatro, con compañías nacionales e internacionales. El Calima tiene una capacidad para 1300 personas, todo el mundo sabe dónde queda, así que es un lugar perfecto para hacer cultura.

El Teatro, según datos de Hugo Suárez Fiat, director de Caliwood -el Museo del Cine- fue inaugurado el 27 de noviembre de 1963 con el I Festival de Cine Japonés. La boleta costaba cuatro pesos, lo que daba derecho a ver dos películas. Eran días en los que había tiempo para ver cine.

Pero debido a los altos impuestos, la irrupción de los multiplex y los teatros en casa, la crisis de finales de los 90, el Calima quebró. Entonces pasó lo de siempre: una iglesia cristiana lo alquiló y sus interiores fueron modificados.

En el lobby construyeron una cafetería, por ejemplo, pero lo más extraño es que además, con escalera en caracol incluso, hicieron una especie de apartaestudio para el vigilante. El piso, de granito con dilataciones de bronce, fue cubierto por el caucho que se utiliza en los pisos de los gimnasios.

Las paredes de la sala de exhibición fueron pintadas de rojo, cuando en realidad son marrones, y las sillas las pintaron de gris sin ni siquiera retirarlas del piso; como pintar una mesa de noche sin moverla del cuarto.

Así que de momento, dice José Bobadilla, las obras para restaurar todo ello registran un avance del 30%. Comenzaron con la fachada. Los muros estaban pintados de un color anaranjado, cuando son de concreto a la vista. También se están restaurando los ladrillos exteriores, y todo fue lavado con hidrolavadora.

El aire acondicionado marca Worthington se recuperará, y ya se impermeabilizó la terraza. También se repondrá la iluminación original y se están reparando, una a una, las 1300 sillas.

- Queremos restaurar el teatro tal cual fue diseñado, hasta donde nos sea posible. Por eso estamos buscando al arquitecto que lo diseñó (José A. Velasco Pardo) y estamos solicitando fotos de los interiores para que la restauración sea lo más fiel al Calima original. Esta es una obra pensada con un gusto exquisito que jamás debió ser intervenida, dice Bobadilla mientras supervisa los trabajos que deberán estar listos en marzo. Ya le han dicho ‘loco’, lo reconoce, pero él apenas se sonríe.

