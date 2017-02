Cáncer de seno y de próstata, los que más afectan a los caleños

150.000 nuevos casos de cáncer se prevén en Colombia para el año 2035.

Foto: Elpais.com.co

El cáncer de seno, con 1054 casos, y el de próstata, con 1012, son los que más afectan a los caleños, según las últimas cifras del Municipio en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015 (los datos relacionados al 2016 aún están siendo cuantificados). Lea también: Todo lo que debe saber sobre el cáncer de mama metastásico

Las cifras fueron dadas a conocer en el marco del Día de Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora hoy 4 de febrero y que busca promover la detección temprana de este mal para reducir la tasa de mortalidad.

Según Freddy Agredo, jefe de Salud Pública y Epidemiología de la Secretaría de Salud de Cali, paradójicamente el alto número de estos dos tipos de cáncer obedece a que la ciudad mejoró su infraestructura en las tecnologías para detectarlos; asimismo, la comunidad ha sido consciente de realizarse los exámenes (tamizajes) para poder combatirlos de manera temprana.

“No solo es la red privada sino también la red pública de salud de la ciudad que se ha modernizado en la tecnología. Prueba de ello es que en el año 1987, por cada 100.000 caleñas fallecían 14 por cáncer de seno. A la fecha fallecen 6,5 mujeres y la meta es llegar a 5,5 por año”, aseveró.

Zorayada Benítez es una mujer de 54 años a la que hace cuatro años se le detectó el cáncer de cuello uterino y hoy dice que vive una vida normal. “Mi madre padeció la misma enfermedad y murió de ella, pero la gran diferencia es que se la detectaron muy tarde. En mi caso, el cáncer no se había desarrollado y lo hemos combatido de la mejor manera. Actualmente me estoy haciendo exámenes constantes pero llevo casi la misma vida que tenía antes de que me detectaran la enfermedad”, relató la mujer.

El de estómago es otro cáncer que prevalece en la capital del Valle, con 1466 afectados entre el 2011 y 2015. De ellos 807 eran hombres y el resto mujeres.

También el cáncer de pulmón deja un alto número de personas enfermas con 1392 casos (entre 2011 - 2015). De dicha cifra 608 lo padecen mujeres y el resto varones.

El jefe de Salud Pública y Epidemiología de la Secretaría de Salud de Cali también alertó sobre los casos de cáncer infantil que cada año reporta entre 141 y 150 nuevos casos en la ciudad: “La mayoría de estos casos son niños que padecen leucemia -cáncer de sangre-”.

95,7 de las mujeres caleñas entre los 21 y 69 años se ha realizado la citología; el 92,1% reclamó el resultado.

Detección temprana

Según la doctora Marisol Pachón, directora de Gestión clínica de Profamilia, el cáncer es un problema de salud pública dada su magnitud, impacto económico y social.

“En Colombia, los tipos de cáncer que se diagnostican con frecuencia entre las mujeres son: cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, colon, recto, estómago y tiroides; en hombres, los principales tipos de cáncer son: próstata, estómago, pulmón, colon y recto”, precisó.

Profamilia señaló que en cuanto a la prevención, según la última encuesta de la entidad, en Cali el 95,7 % de las mujeres de 21 a 69 años se ha realizado la citología y el 92,1 % reclamó el resultado. En el caso de los hombres, el 45,4 % de los hombres de 50 a 69 años se ha realizado el tacto rectal; el 48,3% se ha hecho antígeno prostático. Estos son exámenes para detectar el cáncer de próstata.

Según la experta, se evidencia mayor conciencia de las mujeres a la hora de realizarse los exámenes.

Prevención del cáncer

Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia se presentan 71.000 casos nuevos anuales de cáncer y las proyecciones para el año 2035 prevén que habrá cerca de 150.000 casos nuevos por año.

José Fernando Valderrama, subdirector de Enfermedades no Transmisibles del Minsalud, manifestó que: “La obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama, colon y recto, riñón, esófago y páncreas. Asímismo, el consumo de alcohol se asocia con cáncer de hígado, del tracto aéreo y digestivo, de mama y de colon y recto. El consumo frecuente de carnes procesadas incrementa el riesgo de cáncer de colon y recto”.

Agregó que la exposición a todas las formas de tabaco y su consumo provoca más de 16 tipos de cáncer y se le atribuye alrededor de una quinta parte de las muertes por esta enfermedad en el mundo.