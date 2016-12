Así funcionará la estrategia para reducir trancones por choques en Cali

Informe de accidente. Estos son los croquis que se elaboran con la empresa que hace el acompañamiento técnico en Bogotá y Medellín. Está compuesto por foto aérea con medidas y fotos en tierra. Las imágenes componen el informe policial de accidente de tránsito, Ipat.

Especial para El País

La atención de un accidente de tránsito simple en la ciudad, donde el daño es únicamente para los vehículos involucrados en el choque, puede tomar hasta una hora en ser atendido por el guarda.

Ese es un tiempo estimado que tiene el Tránsito entre el momento en el que se reporta el hecho a este despacho (bien sea porque llaman al 127 o a través de la APP de Tránsito Cali), la llegada del guarda al sitio a hacer el croquis (un dibujo a mano alzada de cómo quedaron los autos tras el incidente) y el retiro de los vehículos de la vía. En algunos casos, los propietarios esperan, incluso, a que llegue el empleado de la aseguradora para retirar los automóviles de la escena del choque.

En Cali, entre el 1 de enero y el 31 de octubre hubo 12.426 accidentes de tránsito, de los cuales 5532 fueron solo choques. Es decir, que a diario en la ciudad hay 41 incidentes, de los cuales 18 son colisiones simples, sin víctimas.

Y para atender la accidentalidad en Cali, de acuerdo a la Secretaría de Tránsito, hay dispuestos doce agentes en cada turno (mañana y tarde). Esta es una de las mayores causales de los trancones que se presentan en las vías, admite la Secretaría del ramo.

Por ello, la atención de los accidentes menores, especialmente para reducir los tiempos de atención, se quiere hacer con uso de tecnología. Pero la inversión no la haría la Secretaría de Tránsito, sino que se trabajaría a través de una alianza con empresas particulares, tal como lo hacen actualmente Medellín (donde ocurren 55 accidentes diarios solo de choques) y Bogotá (unos 500).

Para ello, la Secretaría adelanta el proceso para expedir la resolución que permitirá habilitar a las empresas que cuenten con herramientas tecnológicas como drones, distanciómetros láser, cámaras fotográficas de alta definición y software que permitan la elaboración a escala de planos. Además deberá acreditar personal con experiencia en la atención de accidentes.

El secretario de Tránsito de Cali, Juan Carlos Orobio, dice que eso permitirá reducir el tiempo de atención en un accidente donde no hay víctimas. “La gente a veces se queda en la vía discutiendo si hay arreglo o no con el agente allí. Con este procedimiento no va a ser necesario y de hecho el funcionario deberá exigirles que se retiren del lugar, porque ya tendrán la evidencia tomada con herramientas digitales”.

El croquis servirá para que los involucrados lleguen a un acuerdo en un centro de conciliación o puedan establecer los procesos jurídicos. Según Orobio, la publicación de la resolución se hará este año y la operación de las empresas interesadas iniciaría en 2017.

¿Cómo funciona?





Desde el 15 de agosto de 2015 la Secretaría de Movilidad de Medellín se apoya en los servicios tecnológicos de Asistimos Digipat. Mario Andrés Ramírez, subsecretario de Seguridad Vial y Control de la Secretaría de Movilidad paisa, explica que un personal en moto de esta compañía va con el agente de tránsito al sitio del accidente.

“Ellos llegan con drones, cámaras fotográficas y hacen fotos aéreas y en tierra y con el distanciómetro láser toman las medidas. Una vez realizado el trabajo en el sitio, se envían las imágenes por internet a una central de planimetría, en donde, de acuerdo con la información suministrada por el dron se elaborará el croquis para que el agente de tránsito (en el caso de Cali y Medellín) o el Policía (en el caso de Bogotá) rindan el Informe Policial de Accidente de Tránsito, Ipat”, explica el subsecretario de Movilidad.

James Ruiz, director Operativo de Asistimos Digipat, explica que en todo ese proceso se toman cinco minutos, cuando hacer un croquis a mano alzada por el guarda podría tomar hasta 20 minutos. “Entre tanto, el agente está pidiendo los documentos a los involucrados en el choque y verificando si existe la comisión de una infracción de tránsito. El equipo es un apoyo, pero la autoridad es indelegable y solo la ejerce el funcionario de la Alcaldía”, asegura.

El ahorro en tiempo que se plantea con esta alternativa, solo en la elaboración del croquis, es de 15 minutos, que traducido en kilómetros, según mediciones hechas en Bogotá y Medellín, puede llegar a extenderse hasta en tres kilómetros.

La atención, desde que se reporta el accidente hasta que llegan al lugar, no debe superar los 15 minutos. Por eso el apoyo no atiende (donde está funcionando) toda la ciudad ni todos los choques. “Empezamos en Medellín con cuatro equipos en la mañana y cuatro en la tarde, el Concejo nos pidió extender la operación a doce equipos en cada turno y en Bogotá empezamos con seis en cada turno”, indica Ruiz.

En Bogotá están en Usaquén y en Medellín hacen el acompañamiento en Parques del Río, pero se extenderán a las avenidas El Poblado y Las Vegas y la Calle 63.

Juan Carlos Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, dice que la realización de estos croquis no le genera ningún costo al Distrito o a Medellín. “Tampoco al usuario, el pago lo asumen las aseguradoras, que son las interesadas en que el croquis sea confiable cuando vienen las reclamaciones”, indica.

El Director Operativo de Asistimos Digipat dice que los costos, por ahora, son asumidos por el holding VML (que tiene otras empresas en el ramo de los servicios asociados al tránsito como Ciatran y Previcar).

Aseguró que ya iniciaron la vinculaculación con las aseguradoras. “A veces al daño del choque, el propietario del carro afectado le suma otros golpes que no son de ese siniestro. Ya tenemos convenios con Seguros Mundial y estamos muy cerca de firmar con dos compañías más”, explicó Ruiz.

El País intentó conocer la opinión de las empresas aseguradoras, pero no obtuvo respuesta con las consultadas.

Daniel Solórzano, director de Seguridad Vial de Cesvi Colombia, dice que el uso de la tecnología “economiza tiempo y dinero, tanto para el que sufre el accidente como para los que se ven atrapados en un trancón por un incidente simple”.

Además, dice el experto, es mejor una prueba documentada con fotos y con planimetría, que un dibujo.

“A veces los croquis a mano alzada de los guardas no son de suficiente calidad, omiten información como los obstáculos que hay en la vía o quedan mal las medidas porque se hacen con un metro común. Es un acierto avanzar en el uso de la tecnología”.