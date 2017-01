Aclaran participación en licitación del MÍO

Archivo Elpaís.com.co

A través de una carta dirigida a este diario, el ingeniero Fabio Alejandro Gordillo, representante legal de GSD Plus y quien también actuó como apoderado especial de la firma brasileña Logit Consulting INC. en Colombia, aseguró que no es el representante legal del Consorcio Infraestructura MIO que ganó la una licitación a finales de diciembre y que la confusión se generó en el hecho de que él fue representante de otro consorcio con el mismo nombre y que también contrató con Metrocali.

“No soy ni he sido representante legal, ni tengo relación alguna con el Consorcio Infraestructura MIO, ganador de una licitación para la construcción de patios y talleres en la terminal de Aguablanca”, señala el ingeniero en su carta.

Agregó que “la confusión pudo ocasionarse por la existencia de un consorcio con el mismo nombre, pero conformado por las firmas Ardanuy Sucursal Colombia y GSD Plus S.A.S, que suscribió en el mes de enero del 2014 un contrato con Metrocali para la elaboración de estudios y diseños de la conexión de la Troncal Avenida de las Américas y la Troncal Avenida Tercera Norte”.

El ingeniero Gordillo también aclaró que no fue él quien otorgó poder especial a Nohora Acero para representar a Logit ante Metrocali y que nunca fue requerido por Logit para suscribir adiciones y que su firma GSD PLus no trata temas financieros sino tecnológicos.