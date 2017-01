16 caleños con 'llamado de atención' en primer día del nuevo Código de Policía

Las personas que no paguen la tarifa en el MÍO serán sancionadas, en primera instancia, con un comparendo pedagógico.

Foto: Oswaldo Páez | El País

Aunque fueron pedagógicos, la entrada en vigencia en la ciudad del nuevo Código de Policía dejó a 16 personas con llamadas de atención por incurrir en malos comportamientos ciudadanos. Lea también: Así cambiará la vida de los colombianos con el nuevo Código de Policía

De ese número, cinco fueron por haber evadido el pago en el MÍO. Además del llamado de atención, las personas que incurrieron en este mal accionar debieron pagar el pasaje, informó la Policía.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que durante los primeros seis meses de vigencia del código, los comparendos serán pedagógicos.

Asimismo indicó que la Alcaldía tiene un presupuesto de $30.000 millones para la estrategia de cultura ciudadana. “Tenemos estimado que 3000 personas serán los guardas de cultura ciudadana, movilidad y ambientales, que nos ayudarán a crear conciencia de ser buenos vecinos y caleños cívicos”, explicó el Mandatario.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, dijo que todo su personal está en capacidad de hacer los llamados de atención. “Inicialmente lo que se quiere es que el policía sea un intermediador, que escuche a la persona que cometió la conducta y le explique el error y que se adquiera un compromiso de cambio.

En el Valle fueron sancionadas cuatro personas por consumo de licor en el espacio público. El coronel Wilson González, comandante de la Policía Valle, dijo que esta situación se dio en Buga, Palmira y Buenaventura.

Cinco sancionados en Palmira

En Palmira, conocida como la Villa de las Palmas, han sido expedidos cinco comparendos por conductas contrarias a la convivencia de acuerdo con el nuevo Código de Policía.



Cuatro de ellos, informaronas las autoridades, por violar el artículo 33 numeral 2, es decir, realizar ruido en espacio público y lugares abiertos. En especial el literal c que se refiere a consumir sustancias alcoholicas, sustancias psicoactivas o prohibidas o no autorizadas para el consumo.

El quinto comparendo fue por violar el artículo 27, numeral 1, que habla de incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones fisicas.

Detalles de la nueva norma

El Comandante de la Policía Metropolitana de Cali habló sobre cómo funcionará este código. El País le presenta algunos detalles:

¿Qué tipos de conductas serán las sancionadas por el Código de Policía que entró en vigencia ayer?

El código busca reducir algunos malos comportamientos ciudadanos, entre ellos están: comer o fumar en el transporte público, colarse en el MÍO, consumir licor o estupefacientes en el espacio público, no ponerle collar o bozal a los perros de raza peligrosa (y además no tenerlos asegurados con una póliza de responsabilidad civil), no levantar las heces de las mascotas, las riñas en la calle, publicar fotos íntimas (propias o ajenas) en internet, comprar un celular robado, llamar a hacer bromas o reportar falsas alarmas a las líneas de emergencia o hacer reuniones demasiado ruidosas.

¿Qué multas contempla la norma?

Hay desde la amonestación verbal (en casos de los artistas que se suben al MÍO) como multas económicas (que van desde cuatro días a un mes de salario mínimo).

¿Cómo debe proceder el policía?

Si el uniformado ve la comisión del mal comportamiento, puede inmediatamente poner el comparendo, que en estos seis meses será pedagógico. Pero si es una denuncia hecha por un ciudadano al 123 o a una patrulla, el policía deberá ir hasta donde el infractor y empezar una mediación entre el denunciado y el quejoso.

¿Qué pasa si la persona no cumple con la recomendación del policía?

La Policía puede solicitar que la persona haga un curso de cultura ciudadana o imponer una labor cívica (como ayudar a limpiar un parque). Si la persona se opone o es reincidente en la mala conducta (durante estos 6 meses), se puede cobrar la multa.

¿Qué se hará con el recaudo de multas?

La ley dice que se deben destinar para programas de cultura ciudadana y son administradas por las alcaldías.

¿Qué pasa si no pago la multa?

El Municipio está en la obligación de iniciarle el cobro coactivo (como con el predial o las multas de tránsito). Además quedará reportado y en caso de querer contratar con el Estado, lo inhabilitará hasta que pague la deuda.